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Bakanlık açıkladı! Liselerde yüz yüze sınavlar için planlanan tarih '8 Mart'

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla birlikte liselerde yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

28 Şubat 2021 Pazar 01:40
Bakanlık açıkladı! Liselerde yüz yüze sınavlar için planlanan tarih '8 Mart'
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Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitim Kasım ayında vaka sayılarını 30 binleri görmesiyle birlikte askıya alınmış ve 1.dönem uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı. Bakanlık ilk dönem yapılamayan sınavların ikinci dönem yapılacağı bilgisini paylaşmış ve daha sonra liselerde yüz yüze sınavlar için 1 Mart tarihi açıklanmıştı.

Daha sonra yapılam kabine toplantısı sonrasında korona virüs ile mücadele kapsamında illerder yerinde karar döneminin başladığı, yani il valiliklerinin kent genelindeki vaka durumuna göre okulların yüz yüze eğitim ve sınav tarihlerine karar verecekleri açıklandı.

Bugün yapılan son dakika açıklamasıyla İl Valiliklerinin okulların yüz yüze eğitime başlamaları için 1 Mart tarihinde yapılacak olan kabine toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim ve sınav tarihleriyle ilgili olarak karar alacakları duyuruldu.

8 MART TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığıda konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve vaka sayılarının riskli olmadığı illerde ve ilçelerde 8 Mart tarihi itibariyle sınavların yüz yüze yapılmasının planlanabileceğini duyurdu.

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze Sınavlar
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