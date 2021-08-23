Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Başlangıç tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlayacağına dair 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen genelgede öğretmenlerin mesaiye 31 Ağustos 2021 Salı gününde başlayacağı belirtildi. Ayrıca okula uyum eğitimlerinin de 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağı da yer aldı.

Salgın Tedbirlerine Uyulacak

Uyum Eğitimleri Oyun Temelli Olacak

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber gereken tedbirler de MEB’in 81 ile gönderdiği genelgede yer aldı. Buna göre sınıfların teneffüslerde birbirleriyle temas etmemeleri için farklı teneffüs saatleri olacak. Ayrıca okula gelen öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istenecek.

Okula uyum eğitimleri kapsamında öğrencilere oyun temelli eğitimler verilecek. Bunun yanında okul, sınıf, sınıf arkadaşları da öğrencilere tanıtılacak. Uyum eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim resmen başlayacak.