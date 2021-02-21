İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise kademesinde yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

21 Şubat 2021 Pazar 19:02
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
Takip Et:

Okulların 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte , 1-31 Mart tarihleri arasında ilk dönemden sınav olamayan öğrencilerin sınavları yüz yüze olacak şekilde okullarında yapılacak. Yapılacak sınavlar öğrencilere 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen müfredattan sorular sorulacak.

Öte yandan 1 Mart tarihinin yaklaşmasıyla birlikte lise kademelerinde okuyan öğrenciler ve velileri sosyal medya hesabında yüz yüze yapılacak sınavların ertelenmesi talebinde bulunurken , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında önemli bir açıklama geldi.

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından gençlere seslendi ve sınavların yüz yüze yapılacağını, herhangi bir ertelemenin çalışma yükünü artıracağını vurguladı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ;



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimSınavlarBakan SelçukMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi

Popüler Haberler

Survivor haftalık ve genel performans sıralaması güncel listesi
Göz kapağı estetiğinin riskleri nelerdir? Göz kapağı estetik ameliyatı fiyatları 2021
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
21 Şubat 2021 Pazar bu akşam hangi diziler var? Pazar günü yayınlanan diziler ve tv programları
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Gümüş alım satım işlemleri yapan bankalar
Fenerbahçe Göztepe Bein Sports 1 HD canlı maç yayını bilgileri - FB Göztepe maçı kaçta başlıyor?
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Exponatura Fuarı doğal şifa ürünleri fuarı ne zaman nerede yapılacak?
Halkbank yüzde 0,49 faizle 10 Bin Lira ihtiyaç kredisi desteği başvurusu
Gelin diyeti nedir? Gelin diyeti nasıl yapılır? Hızlı kilo verdiren diyetin detayları
Corona'dan ölen hastanın adı ne? Hangi ilde yaşıyordu?
Apple iPhone'da silinen mesajlar nasıl kurtarılır, geri getirilir?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Seksenler dizisi Suna karakterini kim canlandırıyor? Eda Akalın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kocaeli fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Kocaeli fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Tozkoparan İskender hangi okulda çekiliyor? Tozkoparan İskender çekimlerin yapıldığı Taygu Koleji nerede, gerçek adı ne?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması final mi yapıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.