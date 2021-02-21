Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama

Okulların 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte , 1-31 Mart tarihleri arasında ilk dönemden sınav olamayan öğrencilerin sınavları yüz yüze olacak şekilde okullarında yapılacak. Yapılacak sınavlar öğrencilere 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen müfredattan sorular sorulacak.

Öte yandan 1 Mart tarihinin yaklaşmasıyla birlikte lise kademelerinde okuyan öğrenciler ve velileri sosyal medya hesabında yüz yüze yapılacak sınavların ertelenmesi talebinde bulunurken , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında önemli bir açıklama geldi.

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından gençlere seslendi ve sınavların yüz yüze yapılacağını, herhangi bir ertelemenin çalışma yükünü artıracağını vurguladı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ;