Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama

Okulların 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte , 1-31 Mart tarihleri arasında ilk dönemden sınav olamayan öğrencilerin sınavları yüz yüze olacak şekilde okullarında yapılacak. Yapılacak sınavlar öğrencilere 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen müfredattan sorular sorulacak.
Öte yandan 1 Mart tarihinin yaklaşmasıyla birlikte lise kademelerinde okuyan öğrenciler ve velileri sosyal medya hesabında yüz yüze yapılacak sınavların ertelenmesi talebinde bulunurken , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında önemli bir açıklama geldi.
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ;
Son Güncelleme: 21.02.2021 19:02