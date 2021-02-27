Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

Yüz yüze sınavlar hakkında konuşan Bakan Selçuk, ‘’Şu an yüz yüze sınavların yapılabilmesi için her türlü ortamı hazırladık. Bazı şehirlerde risk yüksek. Pandeminin seyri hala ciddiyetini koruyor. Bundan dolayı böyle şehirlerimizde dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Sınavlar için konular çok sınırlı. Öğrencilerin yüz yüze sınavlara girememesi için hiçbir neden yok. Aşılama çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Bu işlemi de Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz’’ dedi.
Son Güncelleme: 27.02.2021 19:17