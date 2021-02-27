Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı, CNN Türk kanalında Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N1K programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelenlar hakkında detaylı bir şekilde görüş bildirdi.

Yüz yüze sınavlar hakkında konuşan Bakan Selçuk, ‘’Şu an yüz yüze sınavların yapılabilmesi için her türlü ortamı hazırladık. Bazı şehirlerde risk yüksek. Pandeminin seyri hala ciddiyetini koruyor. Bundan dolayı böyle şehirlerimizde dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Sınavlar için konular çok sınırlı. Öğrencilerin yüz yüze sınavlara girememesi için hiçbir neden yok. Aşılama çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Bu işlemi de Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz’’ dedi.