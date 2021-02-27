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Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir’in konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sınavlar için ortamın müsait olduğunu söyledi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:17
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N1K programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelen yüz yüze sınavlar hakkında detaylı bir şekilde görüş bildirdi.

Yüz yüze sınavlar hakkında konuşan Bakan Selçuk, ‘’Şu an yüz yüze sınavların yapılabilmesi için her türlü ortamı hazırladık. Bazı şehirlerde risk yüksek. Pandeminin seyri hala ciddiyetini koruyor. Bundan dolayı böyle şehirlerimizde dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Sınavlar için konular çok sınırlı. Öğrencilerin yüz yüze sınavlara girememesi için hiçbir neden yok. Aşılama çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Bu işlemi de Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze Sınav
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