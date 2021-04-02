Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması; Öncelik yüz yüze eğitim

Ülkemizde Mart ayı itibariyle başlayan aşalı normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimlerde seyreltilmiş olarak başlatıldı.

Okullardaki yüz yüze eğitimin başlmasıyla birlikte öğretmenlerinde aşılama süreci başladı ancak istenilen düzeye henüz gelmedi.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanıbugün Düzce'de katıldığı bir program sonrasında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kameralar önünde konuşan Bakan Selçuk, salgın sürecinde yüz yüze eğitimin anlık olarak incelendiğini, vakalar ile ilgili olarak değerlendirmelerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Önceliğimiz yüz yüze eğitim

Selçuk,önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu, koronavirüs salgınına rağmen okulların açık kalması için çaba sarf etselerde diğer ülkelerde okulların kapalı olduğunu gördüklerini ifade etti. Anlık olarak okullardan gelen bilgilere göre istatistikleri incelediklerini söyleyen Selçuk, vakalar üzerinde değerlendirmelerinin sürdüğünü vurguladı. Değerlendirmeler sonrasında sayısal verilerin açıklanacağını sözlerine ekledi.