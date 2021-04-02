İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması; Öncelik yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yapmış olduğu açıklamada salgın sürecinde yüz yüz eğitimin anlık olarak incelendiğini duyurdu , yüz yüze eğitimin öncelikleri olduğuna dikkat çekti.

02 Nisan 2021 Cuma 12:07
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması; Öncelik yüz yüze eğitim
Takip Et:

Ülkemizde Mart ayı itibariyle başlayan aşalı normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimlerde seyreltilmiş olarak başlatıldı.

Okullardaki yüz yüze eğitimin başlmasıyla birlikte öğretmenlerinde aşılama süreci başladı ancak istenilen düzeye henüz gelmedi.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Düzce'de katıldığı bir program sonrasında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kameralar önünde konuşan Bakan Selçuk, salgın sürecinde yüz yüze eğitimin anlık olarak incelendiğini, vakalar ile ilgili olarak değerlendirmelerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Önceliğimiz yüz yüze eğitim

Selçuk,önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu, koronavirüs salgınına rağmen okulların açık kalması için çaba sarf etselerde diğer ülkelerde okulların kapalı olduğunu gördüklerini ifade etti. Anlık olarak okullardan gelen bilgilere göre istatistikleri incelediklerini söyleyen Selçuk, vakalar üzerinde değerlendirmelerinin sürdüğünü vurguladı. Değerlendirmeler sonrasında sayısal verilerin açıklanacağını sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 02.04.2021 12:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebSalgınYüz Yüze EğitimZiya Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Edevlet şifresi ile kredi notu sorgulama 2021
Bugün kimin maçı var? TV 2 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Süt parası kimlere verilir, kaç gün içinde alınır? 2021
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2021
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
3003 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı
2021 Nisan Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 2 Nisan 2021 Cuma Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Altın ne kadar oldu? 2 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 2 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Show TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.