Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden velilere seslendi. Velilerden bir ricası olan Ziya Selçuk onlardan çocuklarını ekranlardan uzak tutmalarını istedi. Birlikte vakit geçirmelerini ev işlerinde kendilerine çocuklarının yardım etmesini dinlenmelerinin sağlamalarını istedi.

Uzaktan eğitim sürecinde ekrana çok maruz kalan çocukların dinlenmeleri için ekranlardan uzak durmalarını ve aileleri ile birlikte vakit geçirmelerinin önemini vurguladı.

