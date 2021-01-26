İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara tatile girmesiyle birlikte sosyal medya hesabından velilerden bir ricada bulundu. Bakan Selçuk, velilerden çocuklarını yarıyıl tatilinde ekrandan uzak tutmalarını istedi.

26 Ocak 2021 Salı 22:44
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden velilere seslendi. Velilerden bir ricası olan Ziya Selçuk onlardan çocuklarını ekranlardan uzak tutmalarını istedi. Birlikte vakit geçirmelerini ev işlerinde kendilerine çocuklarının yardım etmesini dinlenmelerinin sağlamalarını istedi.

Uzaktan eğitim sürecinde ekrana çok maruz kalan çocukların dinlenmeleri için ekranlardan uzak durmalarını ve aileleri ile birlikte vakit geçirmelerinin önemini vurguladı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMilli Eğitim BakanıUzaktan Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Bakan Ziya Selçuk:'15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz'
Bakan Ziya Selçuk:'15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz'

Popüler Haberler

Hastanelerin kolonoskopi ücretleri 2021
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru formu
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Doğal yöntemlerle evde cilt temizliği için pratik yöntemler
2020-2021 okula başlama ve kayıt olma yaşı kaçtır? Okula kayıt durumu sorgulama ve öğrenme!
Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler
Evde Bakım Maaşı Yatan İller 14 Temmuz Salı 16 Şehirde aylıklar yatırıldı!
5G Teknolojisi ne gibi yenilikler getirecek? 5G nasıl çalışacak? Türkiye 5G'ye ne zaman geçer?
Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 emekli ikramiyesinde son durum gelişmeleri
BioNTech aşısından sevindiren haber
Mart ayında aşı sırası öğretmenlerde
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Charlize Theron, bu haliyle bile tanındı
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.