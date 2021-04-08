Bakan Ziya Selçuk'tan ücretsiz tablet açıklaması

Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle okullarda eğitim öğretim 1 seneyi aşkın süredir hibrit olarak devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan yol haritası kapsamında bazı kademelerde yüz yüze, bazı kademlerde ise uzaktan eğitim devam ediyor.

Uzaktan eğitim süreci devam ederken, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak tablet bilgisayar dağıtımına devam ediyor.

29 İLİMİZE 34 BİN 445 TABLET DAHA GÖNDERİLDİ

Şu anada kadar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için 500 binden fazla ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı ve süreç hala devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 29 ilde, 34 bin 445 tablet bilgisayarın ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması için illere gönderildiği bilgisini paylaştı. Selçuk, bu dağıtımlar birliklte yatılı bölge okullarında eğitim gören tüm öğrencilere tablet ulaştırdıklarını ifade etti.