Bakan Ziya Selçuk'tan tablet açıklaması

Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle başlayan uzaktan eğitim alınan kararlar birlikte 22 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada uzaktan eğitim süreci boyunca Ocak ayı sonuna kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 tablet bilgisayarın ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı.

Bugün de konuyla ilgili olarak'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabındandağıtım süreci ile ilgili olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda, dün 66 bin tablet bilgisayarı yerine ulaşması için teslim ettiklerini ,2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 500 bin tablet ve tabletler ile birlikte 25 GB hediye intenetin ihtiyac sahibi ailelerin çocuklarına ulaşacağını duyurdu.