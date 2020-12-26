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Bakan Ziya Selçuk'tan tablet açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından ihtiyacı olan öğrencilere dağıtımı süren ücretsiz tabletler hakkında önemli bir paylaşım yaptı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:19
Bakan Ziya Selçuk'tan tablet açıklaması
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle başlayan uzaktan eğitim alınan kararlar birlikte 22 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada uzaktan eğitim süreci boyunca Ocak ayı sonuna kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 tablet bilgisayarın ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı.

Bugün de konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından ücretsiz tablet dağıtım süreci ile ilgili olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda, dün 66 bin tablet bilgisayarı yerine ulaşması için teslim ettiklerini ,2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 500 bin tablet ve tabletler ile birlikte 25 GB hediye intenetin ihtiyac sahibi ailelerin çocuklarına ulaşacağını duyurdu.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukÜcretsiz Tablet
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