Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz Mart ayından bu yana uzaktan eğitime devam edilen okullarda, son olarak açıklanan karara göre 15 Şubat tarihine kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Salgının seyrine göre 15 Şubat sonrasında eğitim yüz yüze başlayacak mı? aşamalı mı başlayacak? tüm bunlar karar verilecek.

Öte yandan yaşanan bu zor süreçte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk süreç boyunca sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda ve bilgilendirmelerde bulundu.

'İLK SERVİS ATIŞINI BEN YAPACAĞIM'

Son olarak sosyal medya hesabından salgın sonrası paylaşımında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının sona ereceğini, okullarda sosyal mesafe kuralının kalkacağını, okullar arası voleybol maçları yapacaklarını, hatta aylardır boş duran spor salonlarında ilk servis atışınıda kendisinin yapacağını vurguladı.