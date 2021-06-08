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Bakan Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz pazar günü yapılan LGS'de sorulan bazı soruların geçtiğimiz aylarda yayımlanan sorularla aynı iddialarına karşılık açıklama yaptı.

08 Haziran 2021 Salı 10:42
Bakan Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru açıklaması
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Binlerce öğrencinin sınavla öğrenci alan liselerde eğitim görebilmek için katıldığı LGS sınavı geçtiğimiz Pazar günü iki oturum olarak tamamlandı.

İyi bir lisede eğitim alabilmek için yapılan LGS sınavında öğrencilere yöneltilen bazı soruların, önceden yayımlanan sorular ile aynı olduğu iddiaları gündeme düştü ve eğitim camiasında tartışmalar başladı.

Tartışmalar devam ederken, en yetkili isim olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, iddialar varsa onu somut olarak ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi ve LGS sınavında sadece 3 sorunun bakanlık tarafından daha önceden yayımlanan sorulara benzediğine dikkat çekti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınav sonuçları 20 Haziran tarihinde açıklanacak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 10:42
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Anahtar Kelimeler:
LGSZiya Selçuk
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