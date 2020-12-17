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Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre eğitim gören öğrencilere ders kaynak desteğinde bulunulacak. Öğrencilerin eğitim hayatında etkisi olacak olan bu kaynakların ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 23:10
Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!
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Milli Eğitim Bakanlığından beklenilen açıklama geldi. Okumakta olan milyonlarca öğrenciye destek verilecek. Bakan Selçuk, bu desteğin hız kesmeden devam edeceğini bir kez daha belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı, her dördüncü sınıf öğrencisi için toplam 6 ders için kaynak desteği sağlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle uzaktan derslere katılamayan veya öğrenim için birden fazla kitaba veya teknolojik ürüne ihtiyaç duyan tüm öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı da ihmal etmedi. Salgın nedeniyle eğitim ve öğretim hayatı uzun süre uzaktan online eğitimle sürdürülürken, binlerce öğrenci gerek maddi gerekse yaşam koşulları nedeniyle canlı derslere katılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı kısa bir süre sonra bu durumu fark ederek binlerce öğrenciye maddi ve manevi destek verdi.

4. Sınıflar Çok Etkilendi!

Her öğrenci gibi dördüncü sınıf öğrencileri de bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Dördüncü sınıf branş dersleri programa dahil edildiği sisteme ilk geçiş yılıdır. Bu dönemde çocuklar uzaktan değil, canlı dersle öğrenmelidir. İyi haber ders kitabı olmadan konuları anlayamayan 4. sınıf öğrencilerine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumun farkında olarak miniklerimizi gülümsetmeyi başardı.

Bu önemli kararı Milli Eğitim Bakanlığı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile dördüncü sınıfa geçip eğitime devam eden her çocuğa tüm derslerden ücretsiz kitap verilecek. 1 ve 2'deki ünite konuları verilecek olan kitaplara dahil edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı 4. sınıf öğrencilerine dersler için özel ders fasikülleri hazırlandı. Fasiküllerin içine ana derslerde dahil edilmiştir. Her dersin birinci ve ikinci bölümleri fasiküllere dahil edilmiştir. Toplamda, fasikülde 900 soru var. Tüm öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinden fasiküllere erişebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘hazırlanan fasiküller ile öğrencilerimizin okuma becerileri, fen becerileri ve matematik problemi çözme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Bir sonraki ünitelerin yer aldığı fasiküller yayımlanmaya devam edecek’ ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:10
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