Bakan Ziya Selçuk'tan 2.dönem yüz yüze eğitim açıklaması

Küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı sebebiyle geçtiğimiz Mart ayında başlayan uzaktan eğitim, şu sıralar yerini hibrit eğitime bıraktı.

Özellikle 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 2.döneminde okullarda yüz yüze eğitimler başladı.

Ayrıca yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte liselerde ilk dönem salgın sebebiyle yapılamayan sınavlar Mart ayı itibariyle yüz yüze olacak şekilde tamamlandı. 2. dönem yapılması planan yüz yüze sınavlarda ise 26 Mart tarihine kadar planlanmayan sınavların en erken 3 Mayısıs 2021 tarihinde yapılması karara bağlandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimler ile ilgili olaran önemli bir paylaşımda bulundu.

'YÜZ YÜZE EĞİTİM VAZGEÇİLMEZİMİZ'

Bakan Selçuk, yapmış olduğu paylaşımda yüz yüze eğitimin esas olduğunu, bugün olduğu gibi gelecekte de yüz yüze eğitimin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Selçuk, yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit modelinde okullarda tamamlayıcı olacağını vurguladı.