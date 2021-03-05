Bakan Ziya Selçuk:'Okulların durumunda değişkenlik olabilir '

Türkiye'de normalleşme kapsamında bir çok kademede yüz yüze eğitimler başladı.

İllerin risk durumlarına göre düşük ve orta riskli illerimizde tüm kademelerde seyreltilmiş eğitim başlarken, riskli ve yüksek riskli bölgelerde ise sadece ilkokulun tamamı, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimlere başladı. Ayrıca köy okullarında ki tüm kademelerde yüz yüze eğitimler 15 Şubat tarihinde başlamıştı.

OKULLARIN DURUMUNDA DEĞİŞKENLİK OLABİLİR

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ediyor., Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,normalleşme kapsamında yerinde karar dönemine geçildiğini söyleyen Selçuk, illerinde kırmızıdan maviye doğru gidişinde alınacak mesafelere göre okulların durumunda değişiklik olabileceğini vurguladı. Selçuk, bu durumun aslında bir yarış olduğunu ve bu süreci İl Valilerinin yürüttüğünü sözlerine ekledi.