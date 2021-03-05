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Bakan Ziya Selçuk:'Okulların durumunda değişkenlik olabilir '

Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki çalışmaları görmek için okulları ziyaret ediyor. Bugün bir ilkokulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların da durumunda değişkenlik olabileceğini ifade etti.

05 Mart 2021 Cuma 10:59
Bakan Ziya Selçuk:'Okulların durumunda değişkenlik olabilir '
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Türkiye'de normalleşme kapsamında bir çok kademede yüz yüze eğitimler başladı.

İllerin risk durumlarına göre düşük ve orta riskli illerimizde tüm kademelerde seyreltilmiş eğitim başlarken, riskli ve yüksek riskli bölgelerde ise sadece ilkokulun tamamı, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimlere başladı. Ayrıca köy okullarında ki tüm kademelerde yüz yüze eğitimler 15 Şubat tarihinde başlamıştı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ediyor. Bakan Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulu'nu ziyaret etti.

OKULLARIN DURUMUNDA DEĞİŞKENLİK OLABİLİR

Yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,normalleşme kapsamında yerinde karar dönemine geçildiğini söyleyen Selçuk, illerinde kırmızıdan maviye doğru gidişinde alınacak mesafelere göre okulların durumunda değişiklik olabileceğini vurguladı. Selçuk, bu durumun aslında bir yarış olduğunu ve bu süreci İl Valilerinin yürüttüğünü sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 10:59
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Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukYüz Yüze EğitimOkulların Durumu
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