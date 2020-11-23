Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanına layık görüldüğü gün olan 24 Kasım Türkiye’deki tüm öğretmenlerimize armağan edilerek öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. Her yıl 24 Türkiye’de yeni nesilleri yetiştiren, küçük bireylerin kalplerine dokunan ve kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin öneminin ön plana çıkartılarak kutlanmaktadır.

Eğitim ve Öğretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bu günlerde Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

24 Kasım Öğretmenler Gününün yaklaşması ile birlikte Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden Şehit olan öğretmenlerimizi anarak bu önemli güne bir kez daha değinmiştir.

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımında yarın öğretmenler gününe uyanacağımızı ve şehit olan öğretmenlerimizi asla unutmayacağımızı ifade ederek şehit öğretmenlerimizi özlem ve rahmetle andıklarını söyledi.

