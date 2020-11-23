İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız diyerek duygularını aktardı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:49
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Takip Et:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanına layık görüldüğü gün olan 24 Kasım Türkiye’deki tüm öğretmenlerimize armağan edilerek öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. Her yıl 24 Türkiye’de yeni nesilleri yetiştiren, küçük bireylerin kalplerine dokunan ve kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin öneminin ön plana çıkartılarak kutlanmaktadır. 


Eğitim ve Öğretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bu günlerde Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

24 Kasım Öğretmenler Gününün yaklaşması ile birlikte Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden Şehit olan öğretmenlerimizi anarak bu önemli güne bir kez daha değinmiştir.

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımında yarın öğretmenler gününe uyanacağımızı ve şehit olan öğretmenlerimizi asla unutmayacağımızı ifade ederek şehit öğretmenlerimizi özlem ve rahmetle andıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukÖğretmenler Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

Popüler Haberler

Türk İş Sendikası 2021 asgari ücret ilk zam talebi ne kadar oldu? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Günlük burç yorumları! (24 Kasım 2020 Salı)
Yasak Elma 87. bölüm 30 Kasım 2020 fragmanı izle
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Hasan Sabbah kimdir, tarihte nasıl öldü? Alamut kalesi nerededir, tarihteki önemi ve yeri nedir?
Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Rüyada fabrika görmek ne demektir? Rüyada fabrika görmenin anlamı tabiri nedir?
Deprem çantasında olması gereken malzeme ve besinler nelerdir?
CarrefourSa büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019
Bim, A101, Şok, Migros, Carrefour 26 Nisan Pazar günü açık mı?
Milli Piyango 2020 biletleri ne kadar? Milli Piyango en çıkan çıkan uğurlu sayılar hangileri?
Yeni reform paketinde neler yer alıyor?
Enes Batur sağlık durumu nasıl? YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi!
ŞOK 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimli katalog fiyat listesi
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun gerçek tarihteki hayatı
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.