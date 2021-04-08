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Bakan Ziya Selçuk o sınavların ertelendiğini duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan AKS ve bursluluk sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:31
Bakan Ziya Selçuk o sınavların ertelendiğini duyurdu!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında eğitim alanında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İOKBS ve AKS ertelendi

Sınavların ertelenmesi , öğretmenlerin aşılanması gibi önemli konular hakkında açıklamalar yapan Bakan Selçuk 25 Nisan tarihinde MEB tarafından yapılması planan 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve Adaylık Kaldırma Sınavının(AKS) ertelendiğini duyurdu.

Önümüzde ki hafta 125 bin öğretmenle korona aşısı

Öğretmenlerin aşılama süreciyle ilgili olarakta açıklamalarda bulunan Selçuk, şu ana kadar Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin yaklaık yüzde 10'unun aşılandığını, ve sürecin devam ettiğini duyurdu. Ayrıca Selçuk, önümüzde ki hafta içinde 125 bin öğretmenin daha aşılanacağı bilgisini paylaştı.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
MebAksİOKBS
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