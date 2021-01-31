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Bakan Ziya Selçuk: 'Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzun süredir devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, 'Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek' ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2021 Pazar 20:02
Bakan Ziya Selçuk: 'Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek'
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Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitimde olan öğrenciler ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.

Uzaktan eğitim sürecinde en aktif kullanılan platform olan EBA hakkında önemli açıklamalar yapan Selçuk, bu süreçte en önemli hedeflerinin her bir çocuğua dokunmak olduğunu bu sebeple mobil eba destek noktalarıyla her öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ziya Selçuk, eba destek noktalarıyla yollarda olduklarını, bazı mesafelerin, hedeflerin terimlerle ifade edilmediğini, hedefelerinin her çocuğa ulaşmak olduğunu belirtti.

Ayrıca Bakan Selçuk'un paylaşmış olduğu videoda uzaktan eğitimin başladığı süreçten bu yana eba mobil destek noktalarının kaç kilometre yol aldığı, kaç şehirde kaç çocuğa ulaştığı gibi bilgilerde yer aldı.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukZiya Selçuk
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