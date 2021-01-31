Bakan Ziya Selçuk: 'Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek'

Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitimde olan öğrenciler ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.
Uzaktan eğitim sürecinde en aktif kullanılan platform olan EBA hakkında önemli açıklamalar yapan Selçuk, bu süreçte en önemli hedeflerinin her bir çocuğua dokunmak olduğunu bu sebeple mobil eba destek noktalarıyla her öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
Ayrıca Bakan Selçuk'un paylaşmış olduğu videoda uzaktan eğitimin başladığı süreçten bu yana eba mobil destek noktalarının kaç kilometre yol aldığı, kaç şehirde kaç çocuğa ulaştığı gibi bilgilerde yer aldı.
Son Güncelleme: 31.01.2021 20:02