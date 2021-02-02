Bakan Ziya Selçuk canlı yayında Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunacak

Dün yapılan korona virüs gündemli kabine toplantısın yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli kararlar alındı. Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre uzun süredir uzaktan eğitime devam eden okullarda yüz yüze eğitim için düğmeye basıldı.

İlk etapta yarıl yıl tatilinin bitmesinden sonra 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacak. Şehirlerde bulunan okullarda ise yüz yüze eğitim 1 Mart tarihinde kademeli olarak başlayacak. Öte yandan vaka sayılarının artış gösterdiği köy ve kentlerdeki okullarda Valilik kararıyla yüz yüze eğitim öğretim durdurulabilecek.

Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında kameraların önünde yüz yüz eğitime geçişin tüm detaylarını paylaşacak. Bakan Selçuk'un canlı yayında yapacağı açıklamalarda eğitim camiasının merak ettiği tüm soruların cevapları olacak.

Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitim ile iilgili olarak yapacağı bilgilendirme bugün saat:10.00'da başlayacak ve canlı yayınlanacak.