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Bakan Ziya Selçuk aşı olan öğretmen sayısını açıkladı

Özel televizyon kanalında programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dair önemli açıklamalarda bulunurken, bu güne kadar aşı olan öğretmen sayısını da açıkladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 21:42
Bakan Ziya Selçuk aşı olan öğretmen sayısını açıkladı
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Cnn Türk kanalında tarafsız bölge programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dair önemli açıklamalarda bulunurken, bu güne kadar aşı olan öğretmen sayısını ilk kez açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM ORANI YÜZDE 80

Yüz yüze eğitime dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk normalleşme kapsamında yerinde karar döneminin başladığını ve buna göre riskin olmadığı illerimizde yüz yüze eğitimlere başlandığını ve şu anda İlk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılımın olduğunu ifade etti.

80 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Ülkemizde yürütülen aşılama çalışmalarına değinen Selçuk, Sağlık Bakanlığının önek gösterilecek bir aşılama kampanyası düzenlediğine dikkat çekti ve Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyondan fazla öğretmenin aşılanması için gerekli bilgilerinin Sağlık Bakanlığına iletildiğini sözlerine ekledi.

Bakan Koca, başlayan yüz yüze eğitim sonrasında şu ana kadar 80 bin öğretmenin aşılandığını belirtti ve Önümüzde ki haftalarda öğretmenlerin aşılama çalışmalarının hızlanacağını ifade etti.

YAZ TATİLİ 2 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Öğrencilerin merak ettiği konu olan yaz tatili ile ilgili olarak ise Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, yaz tatilinin 2 Temmuz tarihinde başlayacağını ve bu tarihe kadar ara tatilin olmayacağını söyledi.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:42
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Bakan SelçukYAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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