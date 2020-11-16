Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Öğretmenlerin bugün başlayan Kasım dönemi mesleki çalışma programının açılışında EBA üzerinden konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona virüs vaka sayılarına ki artış sebebiyle eğitimin zora girdiğini ve bu sebeple kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Salgın döneminde kısmende olsa yüz yüze eğitime başlandığını söyleyen Selçuk, bu süreçte okullara devam oranının yüzde 80 civarında olduğununda altını çizdi.

twitter adresinden yaptığı paylaşımda ise hafta sonu Ankara'da Kızılay meydanına yürüdüğünü söyledi ve bu esnada yapılan uyarılara rağme bir çok kişide çene altına inmiş maske ve mesafe kuralının unutulduğunu gördüğünn vurguladı. Selçuk,çocukları,okulları güvende tutmak için çaba gösteren eğitim camiası adına üzgün olduğunu sözlerine ekledi. Selçuk,salgın hastalığın yükselişinin eğitimi zora soktuğuna bir kez daha vurgu yaptı.