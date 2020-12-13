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Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim , uzaktan eğitim ve tablet dağıtımı gibi önemli konularda açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2020 Pazar 20:35
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
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Meclis genel kurulunda bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapıldı ve meclis genel kurulunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuştu.

Bakan Selçuk eğitim dünyasına dair önemli konularda açıklamalar ve bilgilendirmeler yaptı.

BÜTÇE 211 MİLYAR TL

 

Türkiye'nin eğitim bütçesinin  211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlendiğini belirten Bakan Selçuk, bu bütçenin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu vurguladı.Bakan Selçuk ayrıca yatırım bütçesininde  5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıldığını söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitim ile önemli açıklamalarda yapan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini söyledi.

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

Uzaktan eğitim süreci hakkında konuşan Bakan Selçuk, dünyada sadece 4 ülke uzaktan eğitimde her kademe için tv kanalı kurduğunu bu ülkelerden birininde Türkiye olduğunu söyledi. 23 Mart tarihinden itibaren EBA'nın 12 milyar'dan fazla tıklandığını belirtti. Eba'nın dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen site olduğunu belirtti.

TABLET AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ihtiyacı olan öğrencilere 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet dağıtılacağını, bu rakamın 2021 Ocak ayı sonuna kadar 300 bine ulaşacağını söyledi.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimBakan Selçuk
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