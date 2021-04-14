Bakan Selçuk'tan öğretmenlerin aşılama süreciyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında öğretmenlerin aşılanma sürecine hız verildiğini ve ilkokullarda eğitim veren öğretmenler için aşılama sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.

425 bin öğretmen için randevu oluşturuldu

Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra dün e-nabız sistemi üzerinden ilkokul öğretmenlerine koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlık bakanlığına ismi bildirilen ilkokullarda görev yapan öğretmen, idareci ve rehber öğretmenler e-nabız sistemi üzerinden randevu oluşturmaya başladılar.

Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden şu ana kadar aşı randevusu oluşturulan öğretmen sayısını duyurdu.Selçuk şu ana kadar 425 bin 430 öğretmenin korona virüs aşı randevusunun oluşturulduğunu ifade etti.