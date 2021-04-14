Bakan Selçuk'tan öğretmenlerin aşılama süreciyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında öğretmenlerin aşılanma sürecine hız verildiğini ve ilkokullarda eğitim veren öğretmenler için aşılama sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.
425 bin öğretmen için randevu oluşturuldu
Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden şu ana kadar aşı randevusu oluşturulan öğretmen sayısını duyurdu.Selçuk şu ana kadar 425 bin 430 öğretmenin korona virüs aşı randevusunun oluşturulduğunu ifade etti.
Son Güncelleme: 14.04.2021 10:43