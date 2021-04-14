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Bakan Selçuk'tan öğretmenlerin aşılama süreciyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından şu ana kadar korona virüs aşı randevusu alan öğretmen sayısını duyurdu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
Bakan Selçuk'tan öğretmenlerin aşılama süreciyle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında öğretmenlerin aşılanma sürecine hız verildiğini ve ilkokullarda eğitim veren öğretmenler için aşılama sürecinin  başlatılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra dün e-nabız sistemi üzerinden ilkokul öğretmenlerine koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlık bakanlığına ismi bildirilen ilkokullarda görev yapan öğretmen, idareci ve rehber öğretmenler e-nabız sistemi üzerinden randevu oluşturmaya başladılar.

425 bin öğretmen için randevu oluşturuldu

Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden şu ana kadar aşı randevusu oluşturulan öğretmen sayısını duyurdu.Selçuk şu ana kadar 425 bin 430 öğretmenin korona virüs aşı randevusunun oluşturulduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 14.04.2021 10:43
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Anahtar Kelimeler:
MebAşı Olan öğretmen Sayısı
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