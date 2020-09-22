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Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitiminin en önemli ayağı olan EBA platformunda ki erişim sıkıntıları sebebiyle açıklama yaptı.

22 Eylül 2020 Salı 12:56
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'
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Milyonlarca öğrenci ve sayıları bir milyonu bulan öğretmen için 2020 2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı. İlkokul birinci sınıflar dışındaki tüm sınıf şimdilik 12 ekime kadar uzaktan eğitime devam edecek bu tarih salgının seyrine göre değiştirilebilir. İlkokullarda uyum haftasında haftanın sadece bir günü, diğer haftalarda ise haftanın sadece iki günü okulda olacaklar diğer günler ise uzaktan eğitime devam edecekler.

Ancak EBA platformundaki bazı yenilik ve güncellemelerin bugün devreye alınmasıyla birlikte EBA'ya erişimde sıkıntılar yaşandı ve bir çok öğrenci canlı derslerinin olduğu saate sisteme girip derslerini başlatamadı ve bu yoğunluk kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu.

Yaşanan erişim sıkıntısına Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk hemen açıklama getirdi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin birlikte talepte artış olduğunu ve yaşanan erişim sıkıntısının çözümü için teknik ekibin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

TESPİT EDİLEN EĞİTİM YAPAN ÖZEL OKULLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANIR 


Özel okulların yasaklara rağmen yüz yüze eğitim verdiği iddialarıyla ilgili olarak konuşan bakan selçuk, konuyla ilgili olarak takiplerin yapıldığının tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi ve alınan kararların ulusal bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 12:56
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