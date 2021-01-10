Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yarın sabah saat:10.00'da ülke genelinde tüm okullarda yapılacak olan bayrak törenlerine katılma çağrısında bulundu.

BAKAN SELÇUK'TAN ÇAĞRI

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda,çocuklarımızın uzaktan eğitim süreci sebebiyle aylardır İstiklal Marşı'nı okullarda değil uzaktan eğitim sürecinin sürdürüldüğü EBA TV kanalları üzerinden okuduklarını, Bakanlık tarafından alınan karar gereği yarın sabah saat:10.00'da ülke genelinde bayrak töreni olduğunu idafe etti ve bu törenlere pencerelerden, evlerden katılım çağrısında bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından bugün yapılan açıklamada 11 Ocak Pazartesi günü sabah saat:10.00'da ülke genelinde bayrak töreni yapılacağını bu törenlere öğretmen ve öğrencilerin evlerinden, idarici ve diğer personelin ise okullarında katılacağını duyurmuştu.