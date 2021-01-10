Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yarın sabah saat:10.00'da ülke genelinde tüm okullarda yapılacak olan bayrak törenlerine katılma çağrısında bulundu.
BAKAN SELÇUK'TAN ÇAĞRI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından bugün yapılan açıklamada 11 Ocak Pazartesi günü sabah saat:10.00'da ülke genelinde bayrak töreni yapılacağını bu törenlere öğretmen ve öğrencilerin evlerinden, idarici ve diğer personelin ise okullarında katılacağını duyurmuştu.
Son Güncelleme: 10.01.2021 20:33