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Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, yarın ülke genelinde tüm okulların bahçelerinde yapılacak olan bayrak törenlerine evlerden katılma çağrısı yaptı.

10 Ocak 2021 Pazar 20:33
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yarın sabah saat:10.00'da ülke genelinde tüm okullarda yapılacak olan bayrak törenlerine katılma çağrısında bulundu.

BAKAN SELÇUK'TAN ÇAĞRI

Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda,çocuklarımızın uzaktan eğitim süreci sebebiyle aylardır İstiklal Marşı'nı okullarda değil uzaktan eğitim sürecinin sürdürüldüğü EBA TV kanalları üzerinden okuduklarını, Bakanlık tarafından alınan karar gereği yarın sabah saat:10.00'da ülke genelinde bayrak töreni olduğunu idafe etti ve bu törenlere pencerelerden, evlerden katılım çağrısında bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından bugün yapılan açıklamada 11 Ocak Pazartesi günü sabah saat:10.00'da ülke genelinde bayrak töreni yapılacağını bu törenlere öğretmen ve öğrencilerin evlerinden, idarici ve diğer personelin ise okullarında katılacağını duyurmuştu.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:33
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Milli Eğitim BakanıZiya SelçukBayrak Törenleri
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