Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Açık Öğretim Lisesine giden öğrencileri sevindirdi. Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamada önceden mezuniyet için gerekli olan 192 olan kredi sayısının 170 olarak değiştiğini ifade etti.

Öğrencilerin hedeflerine bir adım daha yaklaşmaları için hayallerini gerçekleştirmeleri adına aldıkları bu yeni kararda gerekli olan yeni krediyi 170 olarak belirlediklerini söyleyerek Hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenciler aldıkları her dersin kredisini kazanır ve başarılı olamadıkları derslerin kredilerini alamazlar. Bunun yanında başarısız oldukları dersin tekrarını alabilir ya da muaf olduğu dersler yerine seçmeli olan derslerden seçebilirlerdi.

Öğrencilerin bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir kuralı hakkında bir değişiklik olup olmadığı henüz bilinmez iken kredi sayısı dışında başka değişikliklerin olup olmadığı daha sonra açıklanacak.

