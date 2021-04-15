Bakan Selçuk:'42 bin 873 öğrenciye daha tablet ulaştırıldı'

Yaklaşık 13 aydır süren uzaktan eğitim vaka sayılarında artışın devam etmesiyle birlikte uzatıldı. Alınan yeni kararlar ile birlikte bir çok kademede milyonlarca öğrenci tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçti.

Öte yandan süreç devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığıda ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak 700 bini aşkın tablet bilgisayar ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların ücretsiz olarak ulaştırılırken, Bakan Selçuk'tan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımıyla ilgili olarak bir açıklama daha geldi.

700 bini aşkın tablet dağıtıldı

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliği için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulan milli eğitim bakanı Ziya Selçuk, 700 binin üzerinde çocuğa ücretsiz tablet dağıtımının yapıldığı, bu hafta başında da bunlara ek olarak 42 bin 873 tablet bilgisayarında daha sevkiyatına başladıklarını ,ifade etti.