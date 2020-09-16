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Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de kısmen ilkokul 1.sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:12
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı
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Yaşanan pandemi süreci sebebiyle okullardaki uzaktan eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı almış olduğu karar doğrultusunda 21 Eylül tarihinde sadece ilkokul 1.sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyor.

Yüz yüze eğitime sayılı günler kala Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin detaylarını az önce paylaştı.

OKULLAR GÜNÜ BELİRLEYECEK

Bakan Selçuk yapmış olduğ açıklamaya göre, şimdilik sadece ilkokul birinci sınıflar okullarda yüz yüze eğitime başlayacak ve ilk hafta uyum haftası olarak planlanacak. Öğrenciler bu ilk hafta için okula sadece bir gün gelecek ve bu gün okul idareleri tarafından belirlenecek.

GÜNDE 5 DERS VE DERSLER 30 DAKİKA


Uyum haftasında bir gün okula gelen öğrenciler o gün içinde sadece 5 ders görecek ve ders araları 10 dakikalık tenefüsler olucak ayrıca derslerde 30 dakika olarak planlanacak.

Öğretmen ve sınıf imkanı olan bazı okullar kalabalık sınıfları gruplara bölüp, bu gruplar ile farklı günlerde ders yapabilecekler.

Ayrıca okullardaki öğretmenlerde teneffüs saatleri arasında öğrencilerin sosyal mesafa , hijyen ve maske kurallarına dikkat etmesini sağlayacak

UYUM HAFTASINDA 1 GÜN 

Öte yandan Milli eğitim bakanlığı yapmış olduğu açıklamada sadece uyum haftasında öğrencilerin okula haftada bir gün geleceğini, daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün eğitim yapılacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 16.09.2020 12:12
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitim21 EylülOkullar Açılıyor
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