Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında Eğitim gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk,2020 2021 Eğitim Öğretim Yılının 2 Temmuz 2021 tarihine kadar süreceğini duyurdu.

'Süreci sağlıklı yönetirsek, tüm sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz'

Selçuk, 29 Nisan - 17 Mayısıs arasında sürecek olan uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, korona virüs süreci boyunda bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultudunda yol haritası hazırladıklarını, arzularının en başından bu yana okulların tamamen açılması olduğunu ifade etti. Selçuk, bu sürecin çok iyi yönetilmesiyle iyi sonuçların alınabileceğini ve bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk, okulların kapanacağı tarihi duyurdu

Merak edilen okulların kapanma tarihiyle ilgili olarak da konuşan Selçuk, 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılının 2 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceğini öğrencilerin bu tarihte kane alabiliceklerini açıkladı.

Liselerde ikinci dönem tek sınav olacak

YKS ve LGS ertelenmesi söz konusu mu?

Okullar yüz yüze yapılması planlanan sınavlar ile ilgili olarak da konuşan Selçuk, 2.dönem için öğrencilerin derslerden 1 sınav olacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, öğrencilerin bir kısmının sınavları zamanında yapılmasını istediklerini , bir kısmının ise erteleme istediklerini ifade eden Selçuk, LGS ve YKS'nin ertelenmesine dair bir kararlarının olmadığını belirtti.