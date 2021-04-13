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Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
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Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte doktora yapan öğrencilere devlet desteği verileceğini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, akademik çalışma programı ile ilgili başvurulara ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

13 Nisan 2021 Salı 17:20
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı bir açıklamada lisans ve yüksek lisans ile birlikte doktora yapan öğrenciler verilecek destekle ilgili detaylı bilgiler verdi. Vakan Selçuk, akademik alanda uygulanacak olan program kapsamında öğrencilerin istihdamları ve bundan sonraki çalışma hayatlarında yapacakları tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Gençlerin özellikle istihdam alanında ortaya çıkacak olan fikirlerini önemsediklerini belirten Bakan Selçuk, başvurular için yarın son olduğunu ve istihdama akademik alandaki çalışmaları ile katkı sağlamak isteyen öğrencilerin başvuru süresini kaçırmamalarını istedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasının devamında öğrencilerin programa başvurmaları için bir bölüm sınırlamasının yer almadığını ve başvurularını 'akademi.iskur.gov.tr' adresine giriş yağarak 13 Nisan Salı günü saat 23.59'a kadar yapabileceklerini hatırlattı.  Akademik çalışmalarda başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL verileceğini belirten Bakan Selçuk, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL verileceğini ve doktora öğrencilerinin de program dahilinde tam 7.500 TL destek alabileceklerini kaydetti.




Son Güncelleme: 13.04.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
LisansYüksek LisansDoktoraDevlet DesteğiAkademik çalışma Programı
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