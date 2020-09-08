Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım teknik hazırlıklar yapılıyor

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle milli eğitim bakanlığına bağlı özel ve devlet okulları 31 ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak öğrencilerile sanal alemde buluştu ve eğitim başladı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının telafi eğitimi olarak yapılacak uzaktan eğitim şimdilik 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında sürecek ve 21 Eylül tarihinden sonra yüz yüze eğitim aşamalı olarak başlatılacak.

21 Eylül tarihinden sonra ki yol haritası ile ilgili resmi ve detaylı açıklama henüz bakanlık tarafından yapılmadı.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin katıldığı eğitim programı töreninde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren okulların açılmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım hazırlıkların olduğunu duyurdu. Ve süreç ile igili olarak detaylı bir açıklamanın en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.