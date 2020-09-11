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Bakan Selçuk duyurdu! Eba'da sanal sınıf dönemi, 900 bin sınıf Eba'ya taşındı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada uzaktan eğitim sürecinde EBA'da sanal sınıf döneminin devam ettiğini,günlük 900 bin sınıfın eba'ya taşındığını söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 23:51
Bakan Selçuk duyurdu! Eba'da sanal sınıf dönemi, 900 bin sınıf Eba'ya taşındı!
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Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile 21 Eylül tarihinde sadece ilkokul 1.sınıfların ilk hafta için haftada bir gün,ikinci hafta içinde haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağı olan eba platformunda canlı sınıfların aktif olarak kullanıldığını, normal sınıfların sanal sınıflar olarak Eba'ya taşındığını ve öğretmenler tarafından her gün 900 bin sanal sınıfın eba ortamında oluşturulduğunu söyledi. 

Bu sayede milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmenin sanal alemde buluştuğunu anlattı ve sürece uyum sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

 

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 23:51
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Anahtar Kelimeler:
EbaCanlı Ders900 Bin Sanal Sınıf
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