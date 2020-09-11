Bakan Selçuk duyurdu! Eba'da sanal sınıf dönemi, 900 bin sınıf Eba'ya taşındı!

Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile 21 Eylül tarihinde sadece ilkokul 1.sınıfların ilk hafta için haftada bir gün,ikinci hafta içinde haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağı olanplatformunda canlı sınıfların aktif olarak kullanıldığını, normal sınıfların sanal sınıflar olarak Eba'ya taşındığını ve öğretmenler tarafından her günın eba ortamında oluşturulduğunu söyledi.

Bu sayede milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmenin sanal alemde buluştuğunu anlattı ve sürece uyum sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.