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Bakan Selçuk açıkladı! ' Yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada salgın sürecinde devam eden yüz yüze eğitime katılım oranının yüzde 80'lere çıktığını ifade etti.

06 Nisan 2021 Salı 22:45
Bakan Selçuk açıkladı! ' Yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'
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Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte okullarda da yüz yüze eğitim seyreltilmiş olarak başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı başında yapmış olduğu açıklama ile birlikte köy okullarında tüm kademelerde tam zamanlı, şehirlerde ise ilkokul kademelerinin tamamı, ortaokul son ve lise son sınıflarda yüz yüze eğitimin seyreltilmiş olarak devam edeceğini, 'Yerinde karar' kapsamında artık yüz yüze eğitime ara verme yada devam etme kararlarını İl Valiliklerini ve İlçe kaymakamlıklarının vereceğini duyurmuştu.

Bu süreçte yerinde karar uygulaması ile yüz yüze eğitim yaklaşık 1 aydır devam ediyor ve vaka sayılarının arttığı ilçe yada okullarda yüz yüze eğitime ara haberleri gelirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM ORANI YÜZDE 80'İ BULDU'

29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında eğitim alanında yapılanları video olarak paylaşan Bakan Selçuk, Yerinde karar uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım oranının yüzde 80'leri bulduğunu ifade etti.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukMebYüz Yüze Eğitim
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