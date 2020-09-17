Bakan Selçuk açıkladı! Uzaktan eğitim olsa bile tüm sınavlar okullarda yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk a haber kanalında katıldığı bir programda eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimin kısmen olarak 21 Eylül tarihinde başlayacağını tekrar eden Bakan Selçuk, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini detaylarıyla birlikte açıkladı.

SINIFLAR GRUPLARA BÖLÜNECEK

Bu hafta pazartesi itibariyle ilkokul 1.sınıfların yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıklayan Selçuk, uyum haftasından sonraki haftalarda sınıfların ikiye bölüneceğini bir grubun pazartesi salı diğer grubun ise haftanın diğer günlerinde gelmesini, çarşamba ve pazar günlerinde ise ara verilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ve sınıfları gruplara bölünmesinde amacın sosyal mesafenin sağlanmasının olduğunu açıkladı. Ayrıca öğrencilerin sınıflarda sıralarda tekli oturacağını duyurdu.

VELİLER RANDEVULU OLARAK OKULLARA GELECEK

Bakan Selçuk, yaşanan bu süreçte velilerin ise okullara randevulu bir şekilde alınacağını söyledi. Konuyla ilgili olarak bir kılavuz hazırlandığını sözlerine ekledi.

VAKA TAKİPLERİNDE HES KODU UYGULAMASINI KULLANIYORUZ

SINAVLAR OKULLARDA OLACAK

Hes kodu ile ilgili olarak konuşan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ile gerekli çalışmaların yapıldığını ve okullarda vaka takiplerinin HES kodu uygulamasıyla yapılacağını duyurdu.

Müfredat ile ilgili sorularıda yanıtlayan Bakan Selçuk, bu yıl öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını, uzaktan eğitim süreci devam etse bile tüm sınavları okullarda yapacaklarını duyurdu.