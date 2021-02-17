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Bahçeşehir Okulları Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama 2021

Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Okulları 2021 bursluluk sınavını gerçekleştirdi. Sınava giren binlerce öğrenci Bahçeşehir Okulları bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:40
Bahçeşehir Okulları Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama 2021
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Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Okulları her sene düzenlenen bursluluk sınavına ilişkin detaylar merak ediliyor.

Bahçeşehir Okulları 20-27 Şubat tarihleri arasında bursluluk sınavı sonuçlarının online olarak açıklanacağını duyurdu. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merakla bekliyor.

Bahçeşehir Okulları lise bursluluk sınavı sonuçları için tıklayınız

Öte yandan lise eğitimi alacak olan 9-10-11 ve 12’nci sınıf öğrencileri 20 Şubat tarihinde bursluluk sınavına girecek. İlkokul 4 ve ortaokul 5-6-7’nci sınıf öğrencilerinin sınav sonuçları 20-27 Şubat tarihleri arasında online olarak açıklanacak.

Bahçeşehir Koleji ortaokul bursluluk sınavı sonuçları için tıklayınız

Bahçeşehir Okulları anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere erken kayıt yaptırmaları halinde de belli oranda indirimleri de sunuyor. Bahçeşehir Okulları’nın Türkiye’de toplan 69 kampüs ve 141 okulu bulunuyor. Okulun halihazırda 25.000’den fazla eğitim alan öğrenci bulunmaktadır.

Bahçeşehir Okulları Şube ve Adres bilgileri için tıklayınız



Son Güncelleme: 17.02.2021 16:40
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Bahçeşehir OkullarıBursSınavSonuç2021
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