Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (), sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin dıaşrdan fakültesi olarak nitelendirilen ve binlece öğrenciyi içerisinde barındıran AUZEF sınavlarına giren vatandaşlarımız AUZEF sınav sonuçlarını merak ediyor. AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtları aranıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçlarıyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan son AUZEF sınavı 7 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları ise 13 Şubat 2021 tarihinde açıklandı. AUZEF sınavlarının sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı belirtiliyor. AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ve telafi sınavları da 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştrilecek.