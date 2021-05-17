AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçlarıyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan son AUZEF sınavı 7 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları ise 13 Şubat 2021 tarihinde açıklandı. AUZEF sınavlarının sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı belirtiliyor. AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ve telafi sınavları da 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştrilecek.
Son Güncelleme: 17.05.2021 14:13