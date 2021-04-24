AUZEF online vize sınavları başladı. AUZEF vize sınavlarına nasıl giriş yapılır?

AUZEF vize sınavlarına girecek öğrenciler bu sınavlara na girecek öğrenciler bu sınavlara http://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden girebilecekler. Sınavlar on iki gün sürecek ve öğrenciler sınava 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş yapabilecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem sınavlarını online olarak düzenliyor. Sınav öncesi deneme sınavına giren öğrenciler bugün itibarıyla iki hafta boyunca sınavlara giriş yapabilecek.

AUZEF online vize sınavları ne zaman?

AUZEF online vize sınavları 24 Nisan 2021 tarihi ile 5 Mayısıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZEF online sınavlar nasıl yapılacak?

Her ders için sınav takviminden bir gün belirtilecek. Belirtilen günde http://https://esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Her ders için 35 dakika süre verilecek. Sorular çoktan seçmeli ve 25 soru şeklinde olacak.

Sınavlara belirtilen günlerde ve saatlerde katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacak.

Sınav Takvimi

Tarih Başlama saati Bitiş saati

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayısıs 2021 04.00 23.59

2 Mayısıs 2021 04.00 23.59

3 Mayısıs 2021 04.00 23.59

4 Mayısıs 2021 04.00 23.59

5 Mayısıs 2021 04.00 23.59