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AUZEF ara dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF ara dönem sınavları 29 Kasım 2020 tarihi ile birlikte sona erdi. Bunun üzerine vize sınavlarına giren öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanma tarihlerine doğru çevirdi. AUZEF geçtiğimiz senelerde 10 gün içinde sınav sonuçlarını açıklamaktaydı. İşte detaylar...

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:17
AUZEF ara dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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AUZEF ara dönemlerinin vize sınavları tamamlandı. Bunun üzerine bütün gözler sınav sonucuna çevrilmiş vaziyette. Türkiye genelinde bini aşkın öğrencisi bulunan AUZEF, yapılan vizelerin sonuçlarını; kendi duyuru sistemi üzerinden yayımlayacak. Bu yayımlamanın ardından vize sonuçlarını öğrenecek olan öğrenciler diğer ki sınava çalışmaya başlayacak.

AUZEF vize sınavları, 29 Kasım tarihi itibari ile sona ermiştir. Ardından birçok öğrenci sınav sonuçlarını aramaya başlamıştır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuçları gördükten sonra final için hazırlanmaya başlayacak.

 

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ

AUZEF vize sınav sonuçları, online olarak öğrenilebilecek. Önceki eğitim sezonlarında; vize sınavının ardından 10 gün içerisinde sonuçları yayımlayan AUZEF, 9 Aralık 2020 tarihine kadar bu sezonun sonuçlarını açıklayacak.

 

AUZEF’İN KALAN SINAVLARI NE ZAMAN

 

Bitirme(Finaller): 02 Ocak ile 10 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek,

 

Telafi(Bütünleme): 30 Ocak ile 07 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:17
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