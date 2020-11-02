İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

AUZEF-Anadolu-ATA AÖF Açıköğretim sınavları online olarak mı yapılacak? AÖF için detaylar belli oldu

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren açıklamalar sonunda geldi. AÖF için vize sınavlarının hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği sonunda belli oldu!

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
AUZEF-Anadolu-ATA AÖF Açıköğretim sınavları online olarak mı yapılacak? AÖF için detaylar belli oldu
Takip Et:

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden de açık öğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında vize sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği ifade edilirken sınavların yapılacağı tarih de bildirildi.

AUZEF Sınav Tarihleri

AUZEF tarafından yapılan açıklamada vize sınavlarının 21 Kasım 2020 saat 06.00’da başlayarak 29 Kasım 2020 23.59’a kadar devam edeceği ifade edildi. Ayrıca vize sınavlarına girişte aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresinin kullanılacağı aktarıldı.


Açıklamanın devamında online sınavlara cep telefonu yerine bilgisayar aracılığı ile girilmesi ve 9 günlük süreç içinde girilmesi gereken sınavlara bir anda girmek yerine günlere yayarak girilmesinin akademik başarıya olumlu etkisi olacağı belirtildi. Ayrıca online sınavların açıldığı ilk gün ve saatlerde yoğunluktan ötürü gecikmeler meydana geleceği de ifade edilerek bu yoğunluktan uzak saatlerde sınavlara girilmesi tavsiye edildi.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklama kapsamında da sınavların online olarak gerçekleştirileceği ve vize sınavlarının 12 Aralık gününde başlayacağı aktarıldı.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi’nin yayımladığı duyuru kapsamında ise AÖF vize sınavlarının 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve final sınavına yönelik açıklamanın da ileriki günlerde yapılacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AuzefAnadolu üniversitesiAÖFAtatürk Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?

Popüler Haberler

Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
10 Kasım resmi tatil olacak mı, PTT açık mı?
Trendyol Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor? DEV 11.11 Kasım 2020 indirimleri
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 3 Kasım 2020 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Aleyna Tilki Dubai tatil pozuyla gündem oldu
Kuzey Yıldızı Çetin kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Ali Yavuzcan Çukurdan transfer oldu!
Akbank 2 Bayram Arasında Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılış tarihi belli oldu
Show TV yeni dizisi Kuzey Yıldızı yeni sezona hazırlanıyor
Göz kapağı estetiği ameliyat ücreti ne kadardır? 2020
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu, neden sürekli eli cebinde?
Mama, bez ve süt yardımı başvuru şartları Kasım 2020
Show TV Alev Alev'in tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.