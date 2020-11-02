AUZEF-Anadolu-ATA AÖF Açıköğretim sınavları online olarak mı yapılacak? AÖF için detaylar belli oldu

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden de açık öğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında vize sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği ifade edilirken sınavların yapılacağı tarih de bildirildi.

AUZEF Sınav Tarihleri

AUZEF tarafından yapılan açıklamada vize sınavlarının 21 Kasım 2020 saat 06.00’da başlayarak 29 Kasım 2020 23.59’a kadar devam edeceği ifade edildi. Ayrıca vize sınavlarına girişte aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresinin kullanılacağı aktarıldı.

Anadolu Üniversitesi

Açıklamanın devamında online sınavlara cep telefonu yerine bilgisayar aracılığı ile girilmesi ve 9 günlük süreç içinde girilmesi gereken sınavlara bir anda girmek yerine günlere yayarak girilmesinin akademik başarıya olumlu etkisi olacağı belirtildi. Ayrıca online sınavların açıldığı ilk gün ve saatlerde yoğunluktan ötürü gecikmeler meydana geleceği de ifade edilerek bu yoğunluktan uzak saatlerde sınavlara girilmesi tavsiye edildi.

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklama kapsamında da sınavların online olarak gerçekleştirileceği ve vize sınavlarının 12 Aralık gününde başlayacağı aktarıldı.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi’nin yayımladığı duyuru kapsamında ise AÖF vize sınavlarının 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve final sınavına yönelik açıklamanın da ileriki günlerde yapılacağı ifade edildi.