AUZEF 2020 aksis giriş ekranı ve sınav sonuçları sorgulama

AUZEF sınavları öğrencilerin merak ettiği konular arasında yerini almaya devam etmektedir. Her yıl belirli tarihlerde yapılacak AUZEF sınavları bu yıl 21 Kasım 2020 - 29 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Sınavın toplam süresi 9 gün olduğundan, akademik başarınızı artırmak için sınavlarınızı zamana yaymanız önemli olacaktır. Sınava https://aksis.istanbul.edu.tr/ adres üzerinden giriş yapılacaktır.

AUZEF Sınavları Ne Zaman?

AUZEF ara (vize) sınavı 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Sınava bu tarihler arasında günün 24 saati istediğiniz zaman girebilirsiniz. Online sınav sistemine giriş yaptıktan sonra, sistem size sınav kurallarını içeren bilgileri sağlayacak ve onaylamanızı isteyecektir. Lütfen bu ekranda bulunan bilgileri dikkatlice okuyun.

Sınavın başlamasından sonra ekran üzerinde ilgili dersin soruları ve soruya yönelik cevap şıkları görüntülenecektir. Bir soruyu cevaplamak için, bir cevap seçeneğini işaretlemeniz ve "Cevapla ve Sonraki Soru" düğmesini tıklamanız gerekir. Soruyu boş bırakmak isterseniz, "Soruyu Boş Bırak" ı seçerek bir sonraki soruya da geçme hakkında sahipsiniz. Ara sınav derslerden almış olduğunuz notlar, başarı puanınızı %40 oranında etkileyecektir.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AUZEF ara sınav sonuçları 29 Kasım'da açıklanacağı düşünülüyor.

AUZEF Sınav Ekranına Nasıl Girilir?

Online sınav sistemine “https://esinav.istanbul.edu.tr” üzerinden ulaşabilirsiniz. Önemli olan online sınavlarda sınavı kolaylaştırmak için cep telefonunuzu kullanmak yerine bilgisayarınızdan giriş yapmayı tercih etmenizdir.

AKSİS kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip "Giriş" butonuna tıklayarak online sınav sistemine giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki ekrandan "Giriş" sayfasındaki "Parola Yenileme" butonu tıklanarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

AKSİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (istanbul.edu.tr)