ATEG Vakfı Burs Programı geri ödemesiz burslar sağlar. Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından sağlanan geri ödemesiz burs, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılmaktadır. ATEG Vakfı bursu akademik yıl boyunca verilmeye devam edecek ve sadece başarılı öğrenciler için geçerli olacaktır. Farklı yüksek öğretim kurumlarına göre, ATEG Vakfı burslarına üniversitelerde ve lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler başvurabilir. Finansal kaynaklara sahip olmayan başarılı öğrenciler, ATEG Vakfı Bursu şeklinde düzenli eğitim desteği alabilirler. Burs programının sınırlı olanakları nedeniyle, yalnızca çalışmalarını başarıyla tamamlayan ve belirli koşulları sağlayan öğrenciler burs alabilir.

ATEG Vakfı Bursu başvurusu için gerekenler nelerdir?

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Başvurmak için üniversite öğrencisi olmak ve örgün eğitime devam etmek gerekir. Açık ve uzaktan eğitimdeki öğrenciler ATEG Vakfı burslarından yararlanamaz.

Kredi ve yurt kurumları haricinde herhangi bir devlet kurum veya kuruluşundan burs alınamaz. Farklı burslar kullanan öğrenciler ATEG Vakfı burslarına başvuramazlar.

Burs başvurusunda bulunan öğrencinin geliri asgari gelirin altında olmalıdır. Yüksek aile geliri olan öğrenciler ATEG Vakfı desteğinden yararlanamaz.

Öğrencilerin adli sicil ve disiplin kayıtları olmamalıdır.

Çalışmalarına ara veren veya ortalama not ortalaması 2.5'ten düşük olan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.

ATEG Vakfı Bursu başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrencinin kimlik fotokopisi

Öğrenciler ve aileleri için oturma izinleri

Ebeveynin kimlik belgesi

Hane gelirini gösteren işyeri tarafından onaylanan maaş bordrosu

Aileye ait SGK hizmet sınıflandırma belgesi

Öğrenciye ait başarılarını belgeleyen e-devlet dökümü

Eğitim başarılarını belirten transkript belge öneği

Öğrencinin IBAN numarası bilgisi

Öğrencinin e-devlet sisteminden alınan sabıka kayıtları

2 tane güncel vesikalık fotoğrafı

Sicil tarafından verilen kimlik belgesinin bir kopyasının kanıtı

ATEG Vakfı burs programı için gerekli görülen belgelerin başvuru sürecinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. ATEG Vakfı Burs Programı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

Belirli belgeleri hazırladıktan sonra, bunları ATEG Vakfı'na sunmalı ve burs başvurunuzu onaylamalısınız. Burs başvurusunu gönderdikten sonra vakıf detaylı bir çalışmaya başlayacak.

ATEG Vakfı bursuna nasıl başvurulur?

ATEG Vakfı Burs Programından yararlanmak için izlenecek adımlar aşağıdadır:

ATEG Vakfının resmi web sitesine http://ategvakfi.org.tr/ bağlantısından erişilmelidir.

Web sitesinin üst menüsünde bulunan "Burs Başvurusu" bölümüne tıkladıktan sonra giriş işleminin devam edeceği sayfayı ziyaret etmelisiniz.

Burs başvurusu yapmadan önce üye olmanız veya sisteme şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Sistem girişini tamamladıktan sonra burs başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

ATEG Vakfı burs başvurusu, burs başvuru prosedürü sayfasındaki tüm bilgiler doldurularak tamamlanmalıdır.

Burs başvurusu incelendikten sonra, uygun adaylara burs verilecektir.