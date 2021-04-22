Atatürk'ün 23 Nisan 1920 konuşması

Atatürk’ün ülkemize ve çocuklarına hediye etmiş olduğu Cumhuriyet’in kuruluşu için atılan ilk adım TBMM’ydi. 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM bu yıl 101. Yılını kutluyor. Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirmiş olduğu Meclis Konuşması’nı haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İnkılap Kitabevi, TBMM’nin kuruluşunun 101. Yılı şerefine Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları adlı kitabını yayınlıyor. Kitabın içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm Meclis Konuşmalarına eksiksiz bir şekilde yer veriliyor. Cumhuriyet tarihimiz için büyük bir önem teşkil eden bu kitapta aynı zamanda Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yer verdiği konuşma da yer almakta.
Atatürk’ün 23 Nisan 1920 Meclis Konuşması
23 Nisan’ın anlam ve önemi nedir?
1979 yılında altı ülkeyi de aramıza katarak uluslararası boyuta ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her sene 40’a yakın farklı ülkeden katılım görmektedir. Dünya’da çocuklara bayram olarak hediye edilen tek ve ilk bayram 23 Nisan’dır, aynı zamanda böyle bir bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Türk milletinin sarsılmaz ifadesini temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye’de ve yurt dışında bulunan temsilciliklerimizde, tüm okullarımızda, kurumlarımızda ve evlerde kutlanmaktadır ve milli birliğimizi temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk’e göre çocuklar, ülkemizin ve milletimizin geleceğini oluşturmaktadır. Atatürk’ün çocuklara olan güveninin, inancının ve sevgisinin ifadesi olarak 23 Nisan bayramı çocuklara hediye edilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ifadeleri altında kutlanan bayram, 23 Nisan 1920 gününün anısına kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla beraber çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan dünya çapında kutlanmakta olan ilk çocuk bayramı olarak kabul edilir. Atatürk’ün sözleriyle “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” Atatürk’ün 23 Nisan 1920 Meclis Konuşması’na haberimizden ulaşabilirsiniz.