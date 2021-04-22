Atatürk'ün 23 Nisan 1920 konuşması

Atatürk’ün ülkemize ve çocuklarına hediye etmiş olduğu Cumhuriyet’in kuruluşu için atılan ilk adım TBMM’ydi. 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM bu yıl 101. Yılını kutluyor. Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirmiş olduğu Meclis Konuşması’nı haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İnkılap Kitabevi, TBMM’nin kuruluşunun 101. Yılı şerefine Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları adlı kitabını yayınlıyor. Kitabın içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm Meclis Konuşmalarına eksiksiz bir şekilde yer veriliyor. Cumhuriyet tarihimiz için büyük bir önem teşkil eden bu kitapta aynı zamanda Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yer verdiği konuşma da yer almakta.

Atatürk’ün 23 Nisan 1920 Meclis Konuşması

23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, “çocuk bayramı” olarak nitelendirilmektedir. Atatürk “Çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır” sözleriyle birlikte çocukların önemini dile getirmiştir. Atatürk’ün çocuklara verdiği değer şu sözlerinden de anlaşılmaktadır: “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar”, “Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.” Bunların üzerine TBMM’nin açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiştir. 23 Nisan günü 1921 yılında çıkarılmış olan bir kanunla beraber “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” olarak kabul edilmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramı olmuştur. 23 Nisan 1922’de Ankara’da düzenlenen kutlamalarda öğrencilerin de yer almasıyla beraber bayram daha da coşkulu geçmiştir. Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün de desteği alınarak Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri, 23 Nisan 1923 yılında yetim ve öksüz çocuklar adına yardım toplamaya başlamışlardır. 23 Nisan, 1926 yılında resmen “çocuk bayramı” olarak kabul edilmiştir. Çocuk bayramı kutlamalarına ise 1927 yılında başlanmıştır. Kapsamlı kutlamalarda Himaye-i Etfal Cemiyeti, çocukları güzel otomobillerle ve bando eşliğinde çocuk sarayına götürüp, buralarda eğlenceler düzenlemiştir. Çocuklar fener alayı, sergiler gibi birçok etkinliklere katılarak şiirler söylemiş, dans etmiştir. Okullarda sınıflar bayraklarla süslenmiştir.

23 Nisan’ın anlam ve önemi nedir?

1979 yılında altı ülkeyi de aramıza katarak uluslararası boyuta ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her sene 40’a yakın farklı ülkeden katılım görmektedir. Dünya’da çocuklara bayram olarak hediye edilen tek ve ilk bayram 23 Nisan’dır, aynı zamanda böyle bir bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Türk milletinin sarsılmaz ifadesini temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye’de ve yurt dışında bulunan temsilciliklerimizde, tüm okullarımızda, kurumlarımızda ve evlerde kutlanmaktadır ve milli birliğimizi temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk’e göre çocuklar, ülkemizin ve milletimizin geleceğini oluşturmaktadır. Atatürk’ün çocuklara olan güveninin, inancının ve sevgisinin ifadesi olarak 23 Nisan bayramı çocuklara hediye edilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ifadeleri altında kutlanan bayram, 23 Nisan 1920 gününün anısına kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla beraber çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan dünya çapında kutlanmakta olan ilk çocuk bayramı olarak kabul edilir. Atatürk’ün sözleriyle “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” Atatürk’ün 23 Nisan 1920 Meclis Konuşması’na haberimizden ulaşabilirsiniz.