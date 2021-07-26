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Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan Açık Öğretim Fakültesi ‘nde okumaya hak kazanan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmeleri için ders kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yapılan ders kayıt işlemlerinin bitişinden hemen sonra ise eğitim hayatlarına başlayabileceklerdir. Bizler de bu haberimizin içeriğinde siz değerli okurlarımız için Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıtları nereden ve nasıl yapılmaktadır? Sorusunun detaylarını açıklayacağız.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
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ÖSYM tarafından her sene yapılan üniversite sınavlarında milyonlarca öğrenci ter döküyor ve Açık Öğretim Fakültesi ‘nde okumaya hak kazanıyorlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ‘nde okumaya hak kazanan öğrencilerin ise derslere başlamadan önce ders kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ders kayıt işlemleri ise her sene Eylül ayı içinde yapılmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ‘nde öğrenci olarak öğrenim gören veya üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin ilk önce eğitimlerine başlamadan ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Eylül ayı içinde yapılan ders kayıt işlemlerinin hemen ardından ise öğrenciler eğitim dönelerine adımlarını atmış oluyorlar.

Öğrencilerin ders kayıt işlemlerini yapabilmeleri için de ilk önce kayıtlı bulundukları programın materyal ücreti ile katkı payı ücretini ödemeleri gerekmektedir. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi materyal ücreti ile katkı payı ücret ödemelerini ise üniversite ile anlaşmalı olan ilgili banka şubeleri üzerinden yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci kayıt işlemleri ise üniversiteye yeni giriş yapan öğrenciler adına fakülte tarafından bizzat yapılmaktadır. 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf gibi ara sınıflarda okumakta olan öğrencilerin ise kayıt işlemleri bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden de üniversiteye ait olan Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Aynı zamanda sistem üzerinden kredi kartı ile de Online olarak ödeme yapılabilmektedir.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretleri hangi banka şubelerine yatırılmaktadır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıt ücretleri;

  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Bankası ‘na yatırılmaktadır.

İlgili olan bankaya yapılan kayıt ödemesinin ardından ise üniversite üzerinden ders kayıt işlemleri tamamlanmaktadır. İlerleyen sınıflarda ise öğrenciler bu kayıt ödeme işlemini banka şubesine gitmeye gerek kalmadan intenet üzerinden T.C. kimlik numarası ile yapabilirler. Öğrencilerde materyal ücret bedelini yatırdığı halde ders kaydını yaptırmayan veya yaptıramayan olur ise bu durum karşısında öğrencilerin ders kayıtları fakülte 30 krediye kadar atanabilmektedir. Aynı zamanda öğrenciler okula başladıktan sonra da belirlemiş oldukları dersler üzerinde bir değişiklik yapabilme imkanına da sahip olacaklardır.

Katkı payı ücreti ise, aynı anda iki üniversite birden okuyan veya iki programa birden katılan ve normal öğrenim süresi içinde mezun olamayacak olan öğrencilerin yatırmaları zorunlu olan ücrettir. Ancak öğrenci yalnızca tek bir tane programa kayıtlı ise o zaman yatırması gereken katkı payı da devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrencinin ikinci bir programa kayıt yaptırmış olması halinde de öğrenciden gerekli olan katkı payı ücreti alınmış olacaktır. Bu duruma göre de öğrencilerin 35,5 TL bir katkı payı ödemesi yapması gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıt ücretleri ne kadardır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından belirlenmiş olan ders kayıt ücretleri şöyledir;

  • Belirlenen herhangi bir staj dersi ya da uygulama dersi olmayan programlarda öğrencinin yatırması gereken ders kayıt ücretleri 220 TL ‘dir.
  • Tekniker unvanı verilen programlarda ise öğrencinin yatırması gereken ders kayıt ücretleri 240 TL ‘dir.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıt işlemleri nereden yapılmaktadır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıt işlemleri iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. İsteyen öğrenciler okulun resmi intenet sayfası üzerinden ders kayıt işlemlerini yapabilmektedirler. İsteyen öğrenciler de başvuru ve kayıt kılavuzunda yer alan kayıt belgelerinin tamamını hazırladıktan sonra ikamet ettikleri ildeki Açık Öğretim Fakültesi bürolarına giderek bizzat kayıt başvurusunda bulanabilmektedirler.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:42
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