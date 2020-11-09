İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Atatürk ilke ve inkılapları nelerdir? Atatürk tarafından hazırlanan ilke ve inkılaplar

Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan altı tane ilke ve inkılap bulunmaktadır. İlke ve inkılaplar ülkemizin değerlerini ve ilkelerini belirlemiştir. Bu altı ilke ve inkılap, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık'tır.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:43
Atatürk ilke ve inkılapları nelerdir? Atatürk tarafından hazırlanan ilke ve inkılaplar
Takip Et:

Atatürk İlke ve İnkılapların vatandaşlar tarafından merak edilen ve bilinmesi gereken bilgiler arasında yer almaktadır. Atatürk tarafından hazırlanan ilke ve inkılaplar 6 tanedir ve bunlar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık olarak sıralanabilmektedir.

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesi ilkelerden esas olandır. Çünkü Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasalar ile güvence altına alınan değiştirilmesi teklif edilemeyen değerlerden birisidir. Ülkenin temelini oluşturan Cumhuriyetçilik ilkesi devletin düzen ve işleyişini sağlamaktadır.

Milliyetçilik

Cumhuriyetçi devlet yapısını koruyan ve milli birlik ve beraberlik duygusunun hakim olduğu ilke Milliyetçilik ilkesidir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan Türk Halkını Türk milleti olarak tanımlamıştır.

Halkçılık


Milliyetçilik ilkesi ile bağlantılı olan ve Türk milletini halkın oluşturduğu bir bütün olarak görmüş olan Atatürk Halkçılık ilkesini bu biçimde tanımlamıştır. Halkçılık ilkesi halkın halk tarafından ve halk için idaresi manasına gelmektedir.

Devletçilik

Devletçilik ilkesi, devletin toplumun ihtiyaç ve isteklerine yönelik biçimde ülkeyi kalkındırması ve bu bağlamda gerekli kurum, işletme gibi yerleri açması ve işletmesi anlamına gelmektedir. Devletçilik daha çok ekonomik ve sosyal anlamda hazırlanmış bir ilkedir.

Laiklik

Laiklik ilkesi her dini inançtan insanların birbirinden farklı olsa da aralarında ayrım gözetilmemesi ve aynı hakların sağlanmasıdır. Ayrıca din, devlet işlerine karıştırılmamalıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde bakılmalıdır.

İnkılapçılık

İnkılapçılık, tüm bu ilkelerin korunmasını ve uygulanmasını sağlayan ve toplumun sürekli ilerleme ve gelişmesini hedefleyen bir ilkedir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AtatürkIlkeveinkılap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 LGS sınavının tarihi
MEB 2021 LGS sınavının tarihi
Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?
Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.