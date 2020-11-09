Atatürk ilke ve inkılapları nelerdir? Atatürk tarafından hazırlanan ilke ve inkılaplar

Atatürk İlke ve İnkılapların vatandaşlar tarafından merak edilen ve bilinmesi gereken bilgiler arasında yer almaktadır. Atatürk tarafından hazırlanan ilke ve inkılaplar 6 tanedir ve bunlar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık olarak sıralanabilmektedir.

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesi ilkelerden esas olandır. Çünkü Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasalar ile güvence altına alınan değiştirilmesi teklif edilemeyen değerlerden birisidir. Ülkenin temelini oluşturan Cumhuriyetçilik ilkesi devletin düzen ve işleyişini sağlamaktadır.

Milliyetçilik

Cumhuriyetçi devlet yapısını koruyan ve milli birlik ve beraberlik duygusunun hakim olduğu ilke Milliyetçilik ilkesidir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan Türk Halkını Türk milleti olarak tanımlamıştır.

Halkçılık

Milliyetçilik ilkesi ile bağlantılı olan ve Türk milletini halkın oluşturduğu bir bütün olarak görmüş olan Atatürk Halkçılık ilkesini bu biçimde tanımlamıştır. Halkçılık ilkesi halkın halk tarafından ve halk için idaresi manasına gelmektedir.

Devletçilik

Devletçilik ilkesi, devletin toplumun ihtiyaç ve isteklerine yönelik biçimde ülkeyi kalkındırması ve bu bağlamda gerekli kurum, işletme gibi yerleri açması ve işletmesi anlamına gelmektedir. Devletçilik daha çok ekonomik ve sosyal anlamda hazırlanmış bir ilkedir.

Laiklik

Laiklik ilkesi her dini inançtan insanların birbirinden farklı olsa da aralarında ayrım gözetilmemesi ve aynı hakların sağlanmasıdır. Ayrıca din, devlet işlerine karıştırılmamalıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde bakılmalıdır.

İnkılapçılık

İnkılapçılık, tüm bu ilkelerin korunmasını ve uygulanmasını sağlayan ve toplumun sürekli ilerleme ve gelişmesini hedefleyen bir ilkedir.