ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 30.11.2020 – 11.12.2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen vize sınavı ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada; “ Değerli öğrencilerimiz, sınav soruları ve cevapları LMS’ye yüklenmiştir.” bilgisi verildi.

Ancak, ATA AÖF vize sınavlarının sonuçlarının ne zaman yayımlanacağı ile ilgili daha bir açıklama gelmedi. En son gerçekleştirilen sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Online olarak gerçekleştirilen vize sınavının notunun genel başarı notuna katkısı %30 olarak belirlendi. Ayrıca sınav sonuçları değerlendirilirken yanlış cevaplandırılan 4 soru doğru cevaplandırılan 1 soruyu götürecek.