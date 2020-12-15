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ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavları 30.11.2020 tarihinde başlayarak 11. 12. 2020 tarihinde sona erdi. Pandemi nedeni ile bu seneki vize sınavları online olarak yapıldı. Sınavın ardından, 14.12.2020 tarihinde vize sınavının soru ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları hesaplanırken, yanlış cevaplanan 4 soru, doğru cevaplanan 1 soruyu götürerek hesaplanıyor.

15 Aralık 2020 Salı 18:34
ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 30.11.2020 – 11.12.2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen vize sınavı ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada; “ Değerli öğrencilerimiz, sınav soruları ve cevapları LMS’ye yüklenmiştir.” bilgisi verildi.

 Ancak, ATA AÖF vize sınavlarının  sonuçlarının ne zaman yayımlanacağı ile  ilgili daha bir açıklama gelmedi. En son gerçekleştirilen sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Online olarak gerçekleştirilen  vize sınavının notunun genel başarı notuna katkısı %30 olarak belirlendi. Ayrıca sınav sonuçları değerlendirilirken  yanlış cevaplandırılan 4 soru doğru cevaplandırılan 1 soruyu götürecek.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:34
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ATA AÖFVizeSınavSonuç
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