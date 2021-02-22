Astsubay olmak için neler yapılmalıdır? Astsubay olma şartları ve sınavları

Astsubaylık, subaylardan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemli görevlilerdir. Astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlıdır. Astsubayların eğitim ve muhabere gibi görevleri vardır. Bu meslekte yer almak isteyenler sınavları geçmeli ve belirlenen şartlara uyumlu olmalıdır.

Astsubay olma şartları:

İlgili sınavı geçmek,

Kişinin vücudunda dövme veya yara izleri gibi izler olmamalı,

İki senelik fakülteden mezun olanlar 26 yaşını, 4 yıllık fakülteden mezun olanlar ise 28 yaşını geçmemeli,

Kişilerin vücutları sağlam olmalı,

Diş yapıları düzgün olmalı,

Erkeklerin boyu 1.65 altında, kadınların ise 1.58 altında olmamalı

Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri veya da Jandarma gibi askeri kurumlarda bulunmak isteyen birçok vatandaş var. Bu mesleği icra edebilmek için ise istenilen bazı şartlar var. Bu şartlar:

Bu şartları karşılayan kişiler sağlık raporları ile birlikte başvuru yapabilir.

Astsubaylık sınavları

Bu sınav üç aşamadan oluşmaktadır. Birincisi sözlü sınavdır. Sözlü sınavda başarılı olanlar yazılı sınava girer. Bu sınavda 50 soru bulunmaktadır. Sınavda T.C Anayasası, Türkçe, İnkılap, Tarih, Coğrafya, Atatürkçülük konuları bulunmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar üçüncü aşama olan fiziki yeterlilik sınavına girebilirler.