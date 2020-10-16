Askıda tablet nedir? Askıda tablet bedava tablet nasıl alınır? Askıda tablet başvuru formu ve başvuru bilgileri

Korona virüs salgını sürecinde eğitim sistemi uzaktan eğitime çevrilmişti. Bu nedenle birçok kişi ve kurum öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları adına tablet yardımlarında bulundu. Yeni dönemde binlerce öğrenciye bedava tablet dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi Askıda Tablet uygulamasıyla belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi durumu olmayan öğrencilere tablet dağıtımına başladı.

Tuzla Belediyesi’nin Askıda Tablet kampanyası hakkında

Bir Osmanlı Geleneği olarak bilinen Askıda Ekmek uygulamasını Askıda Tablet adıyla düzenleyen Tuzla Belediyesi öğrencilerin pandemi sürecinde eğitimden uzak kalmamaları için tablet dağıtımına başladı.

Askıda Tablet başvuru formu! Bedava tablet nasıl alınır?

Uygulamada alan kişi ile veren kişi birbirini görmezken, kampanya büyük ilgi gördü. Tablet başvuruları ise askidatablet.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Siteye girerek ‘Askıdan Tablet Talep Et’ butonuna basarak başvuru yapabilirsiniz.

Butona bastıktan sonra karşınıza çıkan formu eksiksiz şekilde doldurun ve formu gönderin. Belediye görevlileri formunuzu inceledikten sonra yardıma muhtaç olduğunuzu tespit ederse, tableti alabilirsiniz. Öte yandan kampanyaya yardım etmek isteyenlerde yine siteye girerek ‘Askıya Tablet Bırak’ butonuna tıklayarak öğrencilere yardım edebiliyor.

Tablet başvurusunda bulunmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.askidatablet.com/