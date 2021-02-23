İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...

Askeri pilot olmak için gereken şartlar nelerdir?

Sivil ya da Askeri pilot olmak mümkündür. Pilot olmak için gereken bazı şartlar bulunur. Sivil pilotlar aldıkları eğitimlere göre hususi pilot lisansı, ticari pilot lisansı, havayolu nakliye pilot lisansı sahibi olabilirler. ATPL lisansı en kapsamlı lisanstır. Pilot olmak için gereken şartlar araştırılmıştır.

23 Şubat 2021 Salı 12:12
Askeri pilot olmak için gereken şartlar nelerdir?
Takip Et:

Pilotluk birçok insanın hayal ettiği bir meslektir. Ancak kabul şartları ve eğitim süreci oldukça zordur. Pilotluk için sivil havacılık, askeri okullar ve farklı özel pilotluk kurslarına gidilebilmektedir. Bu okullarda eğitim alabilmek için zeka, beceri ve strese yönelik dayanıklığa karşı eğitilmelisiniz.

Pilot olmak için gereken şartlar

Öncelikle lise eğitimi tamamlanmalıdır. SPL lisansı olmalıdır. Bunun için sicil kaydı, en az lise mezunu olmak, 18 yaşının tamamlandığına dair belge ve sağlık sorunu olmadığını kanıtlayan heyet raporu gerekmektedir. Lisans sahibi olmak için yetkili bir pilotluk eğitimi veren kurstan teorik olarak 45 saat uçuş eğitimi alınmalı. Eğitim uçuşlarının ardından sınavda başarılı olunması gerekir.  Aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar PPL lisansı alırlar. Bu kişiler dünyanın neredeyse her yerinde ticari olmayan uçakları kullanabilirler.

Savaş pilotu olmak için gereken şartlar

Askeri pilot olmak için aranan şartlar geçmişte şunlardı. Askeri havacılık lisesinde 4 senelik eğitim almak ve harp okuluna gitmek. Darbe olayı sonrası hava harp okulları kapatıldı ve yerine MSÜ kuruldu.

Askeri pilot olmanın şartları

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 20 yaşını tamamlamak
  • Boy en az 165 en fazla 190 olmak zorunda
  • Sağlık sorunu ya da genetik hastalık bulunmamalı
  • Adli sicil kaydı temiz olmak zorunda
  • Adayın ailesinden herhangi birinin sabıkası olmamalı
  • Adaylar geçmiş dönemde askeri okuldan ayrılmış veya atılmış olmamalı
  • Göz hastalığı olmamalı ya da gözlük kullanılmamalı
  • Nikahsız biriyle yaşama durumu olmamalı

Eğitim sürecinde de hiçbir durumda yüz kızartıcı harekette bulunulmamalı.



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskeriPilot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı

Popüler Haberler

Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman doğum tarihi
Sadakatsizler dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsizler konusu nedir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları
Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı için karar kim tarafından verilir? Sokağa çıkma yasağı neleri kısıtlar, nasıl uygulanır?
Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı sınav tarihleri belli oldu
Türkan Hanımın Konağı dizisinin Rabia'sı Arzu Yanardağ'ın hayat hikayesi!
Fox TV canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin anlamı
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Yemin dizisindeki Semih karakteri kimdir?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.