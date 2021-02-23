Askeri pilot olmak için gereken şartlar nelerdir?

Pilotluk birçok insanın hayal ettiği bir meslektir. Ancak kabul şartları ve eğitim süreci oldukça zordur. Pilotluk için sivil havacılık, askeri okullar ve farklı özel pilotluk kurslarına gidilebilmektedir. Bu okullarda eğitim alabilmek için zeka, beceri ve strese yönelik dayanıklığa karşı eğitilmelisiniz.

Pilot olmak için gereken şartlar

Savaş pilotu olmak için gereken şartlar

Öncelikle lise eğitimi tamamlanmalıdır. SPL lisansı olmalıdır. Bunun için sicil kaydı, en az lise mezunu olmak, 18 yaşının tamamlandığına dair belge ve sağlık sorunu olmadığını kanıtlayan heyet raporu gerekmektedir. Lisans sahibi olmak için yetkili bir pilotluk eğitimi veren kurstan teorik olarak 45 saat uçuş eğitimi alınmalı. Eğitim uçuşlarının ardından sınavda başarılı olunması gerekir. Aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar PPL lisansı alırlar. Bu kişiler dünyanın neredeyse her yerinde ticari olmayan uçakları kullanabilirler.

Askeri pilot olmak için aranan şartlar geçmişte şunlardı. Askeri havacılık lisesinde 4 senelik eğitim almak ve harp okuluna gitmek. Darbe olayı sonrası hava harp okulları kapatıldı ve yerine MSÜ kuruldu.

Askeri pilot olmanın şartları

T.C. vatandaşı olmak

20 yaşını tamamlamak

Boy en az 165 en fazla 190 olmak zorunda

Sağlık sorunu ya da genetik hastalık bulunmamalı

Adli sicil kaydı temiz olmak zorunda

Adayın ailesinden herhangi birinin sabıkası olmamalı

Adaylar geçmiş dönemde askeri okuldan ayrılmış veya atılmış olmamalı

Göz hastalığı olmamalı ya da gözlük kullanılmamalı

Nikahsız biriyle yaşama durumu olmamalı

Eğitim sürecinde de hiçbir durumda yüz kızartıcı harekette bulunulmamalı.