Askeri pilot olmak için gereken şartlar nelerdir?

Pilotluk birçok insanın hayal ettiği bir meslektir. Ancak kabul şartları ve eğitim süreci oldukça zordur. Pilotluk için sivil havacılık, askeri okullar ve farklı özel pilotluk kurslarına gidilebilmektedir. Bu okullarda eğitim alabilmek için zeka, beceri ve strese yönelik dayanıklığa karşı eğitilmelisiniz.
Pilot olmak için gereken şartlar
Savaş pilotu olmak için gereken şartlar
Askeri pilot olmak için aranan şartlar geçmişte şunlardı. Askeri havacılık lisesinde 4 senelik eğitim almak ve harp okuluna gitmek. Darbe olayı sonrası hava harp okulları kapatıldı ve yerine MSÜ kuruldu.
Askeri pilot olmanın şartları
- T.C. vatandaşı olmak
- 20 yaşını tamamlamak
- Boy en az 165 en fazla 190 olmak zorunda
- Sağlık sorunu ya da genetik hastalık bulunmamalı
- Adli sicil kaydı temiz olmak zorunda
- Adayın ailesinden herhangi birinin sabıkası olmamalı
- Adaylar geçmiş dönemde askeri okuldan ayrılmış veya atılmış olmamalı
- Göz hastalığı olmamalı ya da gözlük kullanılmamalı
- Nikahsız biriyle yaşama durumu olmamalı
Eğitim sürecinde de hiçbir durumda yüz kızartıcı harekette bulunulmamalı.
Son Güncelleme: 23.02.2021 12:12