İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Askeri Harçlık 2020 Tutarı Belli Oldu! Askeri Öğrencilere Verilen Harçlık Karşılıksız Mı?

Askeri okulları kazanan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi askeri harçlıklardır. Askeri öğrencilere verilen harçlıkların ne kadar olduğu öğrenciler tarafından araştırılırken, bu harçlığın geri ödemesi olup olmadığı ise merak edildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:48
Askeri Harçlık 2020 Tutarı Belli Oldu! Askeri Öğrencilere Verilen Harçlık Karşılıksız Mı?
Takip Et:

Milli Savunma Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan tüm öğrencilere devlet tarafından harçlık verilmektedir. Her yıl düzenli olarak artan harçlıklar öğrencilerin eğitim hayatlarında onlara destek sağlaması amacıyla dağıtılır. Memur aylık kat sayısına göre belirlenen öğrenci harçlıkları, meslek yüksekokullarında ve harp okullarında okuyan askeri öğrencilere de verilmektedir.

Askeri öğrenci harçlıkları geri ödenir mi?

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu bünyede hava, kara ve deniz hizmeti veren okullarda sahil güvenlik bölümü de yer almaktadır. Bu okullardan herhangi birinde öğrenci olarak yer alan kişilere devlet tarafından harçlık verilmektedir. Aylık olarak verilen harçlıklar okullara göre değişiklik göstermektedir.


Bu neticede Harp Okulunda okuyan öğrencilere 2020 yılı itibariyle verilen harçlık 430 ile 370 TL arasında değişmektedir. Bu tutar Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler için ise 250 ile 270 TL arasında belirlenmiştir. Harçlıklarda görülen değişiklikler sınıfsal farklar ve okul türüne göre değişmektedir.

Devlet tarafından öğrenci olarak bulunulan süre zarfında öğrencilere maddi anlamda destek sağlaması adına verilen harçlıklar geri ödemesiz olarak verilmektedir. Karşılıksız verilen bu harçlıklar sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını rahatça geçirmektedir. Kişilerin banka hesaplarına yatırılan harçlıklar genellikle Ziraat Bankası üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Askeri öğrenciler KYK Bursu alabilir mi?

Askeri okullarda okuyacak olan öğrenciler askeri harçlık dışında KYK tarafından verilen kredilere başvuruda bulunabilmektedir. Bu başvuru sonucu alınan krediler geri ödemelidir. Kredi alan öğrenciler mezun olduktan iki sene sonrasında bu kredileri ödemeye başlar.

KYK kredisine başvurabilen askeri öğrenciler yine KYK tarafından verilen burslara başvuru yapamamaktadır. Geri ödemesiz olan bu burslar, askeri öğrencilere karşılıksız verilen askeri harçlıklar nedeniyle verilmemektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

Fazlası Zarar Yarışması Katılım Şartları Belli Oldu! İşte Başvuru Formu!
Askeri Harçlık 2020 Tutarı Belli Oldu! Askeri Öğrencilere Verilen Harçlık Karşılıksız Mı?
İlayda Altuntaş Kimdir? Sevgilisi Var Mı? İşte İlayda Altuntaş Hakkında Bilinmeyenler!
Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar
Sözleşmeli Sağlık Personelleri maaşlarını peşin mi alır? Maaşlarında ki kesintiler nelerdir?
Kıdem Tazminatı Ödemesi Gecikirse Faiz Uygulanır Mı?
Devlet Memurlarının ek iş yapması yasak mıdır? Hangi durumlarda ek iş yapabilirler?
Hamilelikte Mide Bulantısı! Mide Bulantısı Neden Olur? Neye Dikkat Edilmesi Gerekir?
Sigortalı çalışanların mazeret izinleri kaç gün?
Doktorum Yanımda sunucuları kimler? Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp numarası
Ölüm Aylığı tahsis talep formu nedir, nasıl oldurulur?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Aileler Yarışıyor sunucusu Ufuk Özkan kimdir? Sunucu hakkında bilgiler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Masum 114. bölüm fragmanı 14 Temmuz Pazartesi
Kamu bankaları artan enflasyon nedeni ile kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti!
Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!
Arıza dizisi hangi gün yayınlanacak? Arıza dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?
MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bağkur Prim Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır? Nereye Prim Ödemesi Yapılmaktadır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.