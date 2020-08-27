Askeri Harçlık 2020 Tutarı Belli Oldu! Askeri Öğrencilere Verilen Harçlık Karşılıksız Mı?

Milli Savunma Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan tüm öğrencilere devlet tarafından harçlık verilmektedir. Her yıl düzenli olarak artan harçlıklar öğrencilerin eğitim hayatlarında onlara destek sağlaması amacıyla dağıtılır. Memur aylık kat sayısına göre belirlenen öğrenci harçlıkları, meslek yüksekokullarında ve harp okullarında okuyan askeri öğrencilere de verilmektedir.

Askeri öğrenci harçlıkları geri ödenir mi?

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu bünyede hava, kara ve deniz hizmeti veren okullarda sahil güvenlik bölümü de yer almaktadır. Bu okullardan herhangi birinde öğrenci olarak yer alan kişilere devlet tarafından harçlık verilmektedir. Aylık olarak verilen harçlıklar okullara göre değişiklik göstermektedir.

Bu neticede Harp Okulunda okuyan öğrencilere 2020 yılı itibariyle verilen harçlık 430 ile 370 TL arasında değişmektedir. Bu tutar Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler için ise 250 ile 270 TL arasında belirlenmiştir. Harçlıklarda görülen değişiklikler sınıfsal farklar ve okul türüne göre değişmektedir.

Devlet tarafından öğrenci olarak bulunulan süre zarfında öğrencilere maddi anlamda destek sağlaması adına verilen harçlıklar geri ödemesiz olarak verilmektedir. Karşılıksız verilen bu harçlıklar sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını rahatça geçirmektedir. Kişilerin banka hesaplarına yatırılan harçlıklar genellikle Ziraat Bankası üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Askeri öğrenciler KYK Bursu alabilir mi?

Askeri okullarda okuyacak olan öğrenciler askeri harçlık dışında KYK tarafından verilen kredilere başvuruda bulunabilmektedir. Bu başvuru sonucu alınan krediler geri ödemelidir. Kredi alan öğrenciler mezun olduktan iki sene sonrasında bu kredileri ödemeye başlar.

KYK kredisine başvurabilen askeri öğrenciler yine KYK tarafından verilen burslara başvuru yapamamaktadır. Geri ödemesiz olan bu burslar, askeri öğrencilere karşılıksız verilen askeri harçlıklar nedeniyle verilmemektedir.