Asem Nedir? ASEM'e kimler katılabilir? ASEM'in görevi ve amacı nedir?

Askeri alanlarda hizmet veren ASEM son günlerde merak edilmeye başlandı. Özellikle Astsubay olmak isteyenlerin zorunlu eğitimlerinden bir tanesi olan ASEM eğitimleri merak ediliyor.

ASEM nedir?

ASEM, Astsubay olmak isteyen kişilerin eğitim aldığı ve eğitimler sonunda Astsubay unvanı aldığı bir eğitimdir. Adayların Astsubay olmak için ASEM eğitimlerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. 1 yıl süren ASEM eğitimleri; kayıt, intibak eğitimi, temel eğitimler, akademik eğitimler, staj, parkur gibi uzun bir eğitim sürecidir.

ASEM başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

KPSS sınavına girmiş olmak

Sağlık yönetmeliğinde belirlenmiş olan şartları taşımak

Herhangi bir nedenden dolayı askeri okullardan ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak

Arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak

En az lisans ya da ön lisans programlarından mezun olmuş olmak

KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

ASEM’in görevleri nelerdir?

Kamu düzenini sağlamak ve korumak

Ceza infaz kurumlarını korumak ve güvenliği sağlamak

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olmak

Gerekli koşullarda istihbarat faaliyetlerini sürdürmek

Polis teşkilatının bulunmadığı yerde güvenliği sağlamak

Askere alınacak kişileri çağırmak

Asker kaçaklarının ve firari askerlerin takiplerini sürdürmek

Askeri ve güvenlik bölgelerinde güvenliği sağlamak

ASEM’e kimler başvuru yapabilir?

ASEM eğitimlerine asker olan vatandaşlar katılabildiği gibi aynı zamanda sivil vatandaşlarda katılabilirler. Halihazırda asker olan kişiler ASEM başvurularını daha hızlı yapabilirken sivillerin başvurularında bazı şartlar bulunmaktadır.

ASEM’e başvurabilmek için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğudur. Daha sonrasında KPSS sınavına girilmesi gerekir ve KPSS sınavının P3 ve P93 puan türlerinden en az 60 puan alınması gerekir. bu şartlar sağlandığında ASEM’e başvuru yapılabilmektedir.

ASEM eğitimi hakkında detaylar nelerdir?

ASEM eğitimi astsubay olmak isteyen adaylar için verilmektedir.

Bu eğitime katılan muvazzaf astsubay adayı öğrencilere ve Milli Savunma Bakanlığı’ na bağlı okullardaki askeri öğrencilere eğitim boyunca harçlık ödenir.

ASEM eğitimi gören öğrencilere yemin edene kadar izin verilmez.

ASEM eğitimi sırasında sadece mazeret izni verilmektedir.

ASEM eğitimi sayesinde sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş olanağı bulunmaktadır.

ASEM eğitim başvuruları nasıl yapılır?

ASEM eğitin başvurularının yapılabilmesi için öncelikle Jandarma Partemin üzerinden yayınlanan başvuru ve alımların takip edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ASEM başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden aktif edilir ve adaylar E-Devlet kapısına giriş yaparak kısa sürede aday başvurularını gerçekleştirebilirler.