İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...

Asem Nedir? ASEM'e kimler katılabilir? ASEM'in görevi ve amacı nedir?

Astsubay olma hayali kuran pek çok vatandaş ASEM'in ne olduğunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar, ASEM nedir? ASEM'e kimler katılabilir? ASEM'in görevi ve amacı nedir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 03:20
Asem Nedir? ASEM'e kimler katılabilir? ASEM'in görevi ve amacı nedir?
Takip Et:

Askeri alanlarda hizmet veren ASEM son günlerde merak edilmeye başlandı. Özellikle Astsubay olmak isteyenlerin zorunlu eğitimlerinden bir tanesi olan ASEM eğitimleri merak ediliyor.

ASEM nedir?

ASEM, Astsubay olmak isteyen kişilerin eğitim aldığı ve eğitimler sonunda Astsubay unvanı aldığı bir eğitimdir. Adayların Astsubay olmak için ASEM eğitimlerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. 1 yıl süren ASEM eğitimleri; kayıt, intibak eğitimi, temel eğitimler, akademik eğitimler, staj, parkur gibi uzun bir eğitim sürecidir.

ASEM eğitimlerine asker olan vatandaşlar katılabildiği gibi aynı zamanda sivil vatandaşlarda katılabilirler. Halihazırda asker olan kişiler ASEM başvurularını daha hızlı yapabilirken sivillerin başvurularında bazı şartlar bulunmaktadır.

ASEM başvuru şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • KPSS sınavına girmiş olmak
  • Sağlık yönetmeliğinde belirlenmiş olan şartları taşımak
  • Herhangi bir nedenden dolayı askeri okullardan ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış olmak
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak
  • Arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak
  • En az lisans ya da ön lisans programlarından mezun olmuş olmak
  • KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

ASEM’in görevleri nelerdir?

  • Kamu düzenini sağlamak ve korumak
  • Ceza infaz kurumlarını korumak ve güvenliği sağlamak
  • Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olmak
  • Gerekli koşullarda istihbarat faaliyetlerini sürdürmek
  • Polis teşkilatının bulunmadığı yerde güvenliği sağlamak
  • Askere alınacak kişileri çağırmak
  • Asker kaçaklarının ve firari askerlerin takiplerini sürdürmek
  • Askeri ve güvenlik bölgelerinde güvenliği sağlamak

ASEM’e kimler başvuru yapabilir?

ASEM’e başvurabilmek için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğudur. Daha sonrasında KPSS sınavına girilmesi gerekir ve KPSS sınavının P3 ve P93 puan türlerinden en az 60 puan alınması gerekir. bu şartlar sağlandığında ASEM’e başvuru yapılabilmektedir.

ASEM eğitimi hakkında detaylar nelerdir?

  • ASEM eğitimi astsubay olmak isteyen adaylar için verilmektedir.
  • Bu eğitime katılan muvazzaf astsubay adayı öğrencilere ve Milli Savunma Bakanlığı’ na bağlı okullardaki askeri öğrencilere eğitim boyunca harçlık ödenir.
  • ASEM eğitimi gören öğrencilere yemin edene kadar izin verilmez.
  • ASEM eğitimi sırasında sadece mazeret izni verilmektedir.
  • ASEM eğitimi sayesinde sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş olanağı bulunmaktadır.

ASEM eğitim başvuruları nasıl yapılır?

ASEM eğitin başvurularının yapılabilmesi için öncelikle Jandarma Partemin üzerinden yayınlanan başvuru ve alımların takip edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ASEM başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden aktif edilir ve adaylar E-Devlet kapısına giriş yaparak kısa sürede aday başvurularını gerçekleştirebilirler.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 03:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsemNedirKimler Katılabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı
Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!
Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı
ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF 11 Aralık sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
ATA AÖF 11 Aralık sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Popüler Haberler

Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2020 Düşük yağ programının özellikleri
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2020
Gelir vergisi nedir? 2020 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 18 Aralık 2020 Cuma Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
Marketlerin ve sigara satışı yapan yerlerde neden sigara yok? Sigaraya zam gelecek mi? 2020 yılı sigara zammı ne zaman gelecek?
Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı!
Zahide Yetiş kaç yaşında, kimdir, nerelidir? Zahide Yetiş hakkında bilgiler
2021 Manisa Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar nedir?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli yaşı kaç?
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2020
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.