Aralık 2020'de eğitim bursları ve krediler ödenecek mi?

Aralık Ayında Da Burs Ve Krediler Ödenmeye Devam Edecek! Özel ve Devlet Üniversitesinde Okuyanlar İçin Son Durum Nedir?
Türkiye çapında zorlu bir süreçten geçildiğinden, pandemi sebebiyle herkes hayatına devam etmekte zorlanıyor. Öğrencilerin ise bu dönemde maddiyat yönünden zorluk çekmemeleri için Aralık ayında da burs ve krediler ödenmeye devam edecek mi sorusu öğrencilerin kafasında soru işaretlerinin dolaşmasına neden olmuştur.
Yüzbinlerce kişi tarafından merak edilen bur ve krediler hakkında bakanlık tarafından beklenen açıklama geldi. KYK karşılıksız olarak verilmekte olan burs devlet üniversitelerinin dışında özel üniversitelerde eğitim alan öğrencilere de verilmektedir.
Aralık Ayı Bursları Ödenecek mi?
TC kimlik numarasında bulunan son rakama göre;
- TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar ile beraber 6 Aralık
- TC kimlik numarasının sonu 2 olanlar ile beraber 7 Aralık
- TC kimlik numarasının sonu 4 olanlar ile 8 Aralık
- TC kimlik numarasının sonu 6 olanlar ile 9 Aralık
- TC kimlik numarasının sonu 8 olanlar ile 10 Aralık
Üniversite Devlet Bursu Ne Kadar Ödenmekte?
Üniversitedeki öğretim hayatını devam ettirmek isteyen bütün öğrencilerin başvurması mümkündür. Bu durumda belgelerin temin edilmesi, resmi hükümlerde yer alan şartlara uygun olma şartları aranmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında vatandaşların KYK borçlarının sorgulamasıyla yapılması beklenmektedir.