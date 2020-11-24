İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Aralık 2020'de eğitim bursları ve krediler ödenecek mi?

Türkiye'de yaşanan koronovirüs salgınından dolayı herkes maddiyat yönünden zorluk çekmektedir. Özellikle öğrencilerin bu süreçte hayatlarını devam etmekte zorlanmalarından dolayı Aralık ayında burs ve kredilerinin yatıp yatmayacağını merak etmektedirler. KYK Burs ve Kredisi ne zaman yatacak? Kimler KYK bursu ve kredisi alabilir?

24 Kasım 2020 Salı 22:01
Aralık 2020'de eğitim bursları ve krediler ödenecek mi?
Takip Et:

Aralık Ayında Da Burs Ve Krediler Ödenmeye Devam Edecek! Özel ve Devlet Üniversitesinde Okuyanlar İçin Son Durum Nedir?

 Türkiye çapında zorlu bir süreçten geçildiğinden, pandemi sebebiyle herkes hayatına devam etmekte zorlanıyor. Öğrencilerin ise bu dönemde maddiyat yönünden zorluk çekmemeleri için Aralık ayında da burs ve krediler ödenmeye devam edecek mi sorusu öğrencilerin kafasında soru işaretlerinin dolaşmasına neden olmuştur.

Yüzbinlerce kişi tarafından merak edilen bur ve krediler hakkında bakanlık tarafından beklenen açıklama geldi. KYK karşılıksız olarak verilmekte olan burs devlet üniversitelerinin dışında özel üniversitelerde eğitim alan öğrencilere de verilmektedir.

Aralık Ayı Bursları Ödenecek mi?


Gençlik ve spor bakanı olan Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun da burs ve kredi görüşmelerinde yer almıştır. Devlet bursları öğrenciler için ilk olarak her ayın altısında yatırılırken bu durum onuna kadar devam ediyor. Burs ödemeleri için vatandaşların TC kimlik numarasında yer alan son hane baz alınarak ödenecektir.

TC kimlik numarasında bulunan son rakama göre;

  1. TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar ile beraber 6 Aralık
  2. TC kimlik numarasının sonu 2 olanlar ile beraber 7 Aralık
  3. TC kimlik numarasının sonu 4 olanlar ile 8 Aralık
  4. TC kimlik numarasının sonu 6 olanlar ile 9 Aralık
  5. TC kimlik numarasının sonu 8 olanlar ile 10 Aralık

Üniversite Devlet Bursu Ne Kadar Ödenmekte?

Üniversitedeki öğretim hayatını devam ettirmek isteyen bütün öğrencilerin başvurması mümkündür. Bu durumda belgelerin temin edilmesi, resmi hükümlerde yer alan şartlara uygun olma şartları aranmaktadır.  Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında vatandaşların KYK borçlarının sorgulamasıyla yapılması beklenmektedir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYKBursKrediÖğrenciÜniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor

Popüler Haberler

MasterChef Uğur’un yerine kim gelecek? Furkan MasterChef'e geri mi dönüyor?
Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6. bölüm fragmanı yayımlandı
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 25 Kasım 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?
Trendyol Efsane indirim günleri ne zaman başlıyor? Trendyol Black friday indirim günleri
Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!
İşKur engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı
Instagram şifre yenileme bağlantısı neden gelmez?
Football Manager FM 2021 Türkiye satış fiyatı
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
2019 Yılı Bekçi Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bekçi Alımı Yazılı Sınavı Tarihi Belli Oldu mu?
Geçmiş zamanlarda banka sınavlarında çıkmış 40 soru ve cevabı
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
ALES/2 geç başvuru tarihleri ne zaman? ALES 2 için geç başvuru ücreti ne kadar?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler
Engellilerin hangi hakları vardır? 2020 Engelli hakları
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.