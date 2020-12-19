Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımladığı resmi yazı ile birlikte eğitimde izlenecek yol haritasının takvimin açıklamıştı. Bakanlık şu an devam eden uzaktan eğitim sürecinin 22 Ocak tarihine kadar devam edeceğini, sonrasında ise 15 gün yarıyıl tatili ve 1 haftalık ara tatil sonrasında 15 Şubat 2021 tarihinden eğitim öğretimde 2.dönemin başlacağını duyurmasından sonra bugün Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar geldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİRKAÇ KRİTERE BAĞLI

VAKALARIN YOĞUN OLMADIĞI YERLERDE OKULLAR AÇILABİLİR

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitimin başlamasının birkaç kritere bağlı olduğunu ve bunları birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi. İlhan, korona virüsün okullarda nasıl bir yol oynadığının değerlendirilmesi gerektiğinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık tarihinide içine alan 4 gün bir kısıtlamanın olacağını ve bu yılbaşında uygulanacak kısıtlama sonrasında okulların açılmasının değerlendirileceğini söyledi ve kendi görüşünün ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmanın doğru olacağını vurguladı.Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebileceğini söyleyen İlhan,vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebileceğini sözlerine ekledi.